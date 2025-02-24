Лукашенко (на фото) и Куйвашев договорились о развитии торгово-экономических связей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить вторую ветку метро в Екатеринбурге. О намерениях помочь в развитии подземки он заявил в ходе рабочей встречи с делегацией Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

«Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — передает telegram-канал «Пул Первого» слова Лукашенко. Он также выразил интерес к замене трамвайного парка в Екатеринбурге на белорусские составы.

По предварительным подсчетам, на строительство второй ветки уральской подземки потребуется от 120 до 160 миллиардов рублей. Такую сумму назвал директор ОАО «Минскметропроект» (Беларусь) Михаил Рудько на встрече с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым в рамках «Иннопрома» летом 2024-го.

Тогда же URA.RU рассказывало, что с подачи Куйвашева Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.