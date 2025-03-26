В Югорске сотрудники ОБЭП пресекли работу незаконной ферму для майнинга криптовалюты. Она находилась в одном из заброшенных помещений, сообщила пресс-служба окружной полиции.
«После того, как в полицию поступило сообщение о незаконном потреблении электроэнергии, оперативники совместно с представителями компании провели осмотр участка и выявили в одном из заброшенных помещений незаконно подключенное оборудование», — пишет telegram-канал ведомства. Ферму построил один из сотрудников энергетической компании. У него был доступ на территорию.
Год он скупал оборудование для майнинга, а затем подключил его к электросетям. Силовики считают, что он украл более 703 мегаватт электроэнергии составил, а ущерб превысил пять миллионов рублей. По уголовному делу фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.
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