26 марта 2025

В ХМАО ОБЭП накрыл ферму для майнинга криптовалюты

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Югорчане организовали незаконную ферму для майнинга криптовалюты
Югорчане организовали незаконную ферму для майнинга криптовалюты Фото:

В Югорске сотрудники ОБЭП пресекли работу незаконной ферму для майнинга криптовалюты. Она находилась в одном из заброшенных помещений, сообщила пресс-служба окружной полиции.

«После того, как в полицию поступило сообщение о незаконном потреблении электроэнергии, оперативники совместно с представителями компании провели осмотр участка и выявили в одном из заброшенных помещений незаконно подключенное оборудование», — пишет telegram-канал ведомства. Ферму построил один из сотрудников энергетической компании. У него был доступ на территорию.

Год он скупал оборудование для майнинга, а затем подключил его к электросетям. Силовики считают, что он украл более 703 мегаватт электроэнергии составил, а ущерб превысил пять миллионов рублей. По уголовному делу фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

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В Югорске сотрудники ОБЭП пресекли работу незаконной ферму для майнинга криптовалюты. Она находилась в одном из заброшенных помещений, сообщила пресс-служба окружной полиции. «После того, как в полицию поступило сообщение о незаконном потреблении электроэнергии, оперативники совместно с представителями компании провели осмотр участка и выявили в одном из заброшенных помещений незаконно подключенное оборудование», — пишет telegram-канал ведомства. Ферму построил один из сотрудников энергетической компании. У него был доступ на территорию. Год он скупал оборудование для майнинга, а затем подключил его к электросетям. Силовики считают, что он украл более 703 мегаватт электроэнергии составил, а ущерб превысил пять миллионов рублей. По уголовному делу фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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