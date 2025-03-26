26 марта 2025

Челябинская область лидирует по числу суицидов в местах лишения свободы

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Игорь Донгаузер озвучил позиции региона в печальном рейтинге
Игорь Донгаузер озвучил позиции региона в печальном рейтинге Фото:

Челябинская область является лидером в стране по числу самоубийств, совершенных в колониях и СИЗО. Как сообщает корреспондент URA.RU, такое заявление сделал прокурор области Игорь Донгаузер на заседании заксобрания региона.

«Область лидирует в стране по числу суицидов в местах лишения свободы», — заявил Донгаузер. Точного числа суицидов Донгаузер не привел.

По словам Донгаузера, в регионе функционируют 19 исправительных учреждений. В них содержится около 10 тысяч человек.

Донгаузер взял слово, чтобы выразить благодарность переназначенному омбудсмену региона Юлии Сударенко. По словам Сударенко, она и сотрудники ее аппарата за первый пятилетний срок 282 дня работали в СИЗО и исправительных колониях, то есть каждый пятый рабочий день.

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Челябинская область является лидером в стране по числу самоубийств, совершенных в колониях и СИЗО. Как сообщает корреспондент URA.RU, такое заявление сделал прокурор области Игорь Донгаузер на заседании заксобрания региона. «Область лидирует в стране по числу суицидов в местах лишения свободы», — заявил Донгаузер. Точного числа суицидов Донгаузер не привел. По словам Донгаузера, в регионе функционируют 19 исправительных учреждений. В них содержится около 10 тысяч человек. Донгаузер взял слово, чтобы выразить благодарность переназначенному омбудсмену региона Юлии Сударенко. По словам Сударенко, она и сотрудники ее аппарата за первый пятилетний срок 282 дня работали в СИЗО и исправительных колониях, то есть каждый пятый рабочий день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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