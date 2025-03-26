Челябинская область лидирует по числу суицидов в местах лишения свободы

Челябинская область является лидером в стране по числу самоубийств, совершенных в колониях и СИЗО. Как сообщает корреспондент URA.RU, такое заявление сделал прокурор области Игорь Донгаузер на заседании заксобрания региона.
«Область лидирует в стране по числу суицидов в местах лишения свободы», — заявил Донгаузер. Точного числа суицидов Донгаузер не привел.
По словам Донгаузера, в регионе функционируют 19 исправительных учреждений. В них содержится около 10 тысяч человек.
Донгаузер взял слово, чтобы выразить благодарность переназначенному омбудсмену региона Юлии Сударенко. По словам Сударенко, она и сотрудники ее аппарата за первый пятилетний срок 282 дня работали в СИЗО и исправительных колониях, то есть каждый пятый рабочий день.
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