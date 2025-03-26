Челябинское заксобрание утвердило в должности регионального омбудсмена

Депутаты заксобрания Челябинской области единогласно утвердили Юлию Сударенко в качестве уполномоченного по правам человека еще на пять лет. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Постановление принято. Поздравляем вас с вступлением в должность», — подвел итоги голосования спикер ЗСО Олег Гербер. Перед этим Сударенко принесла положенную присягу
В 2020 году пост омбудсмена на Южном Урале освободился из-за досрочной отставки Антона Шарпилова. После громкого скандала и протеста общественников он предпочел уволиться, не проработав и три месяца. Губернатор Алексей Текслер предложил назначить на эту должность 44-летнюю Сударенко, начальника управления Минюста по региону. Она родилась в Челябинске, окончила юридический институт МВД. С 1999 года служила в органах юстиции. С сентября 2008 года работала замначальника управления минюста РФ по региону. С 9 декабря 2017 года возглавила управление.
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