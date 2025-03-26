Жительница Надыма (ЯНАО) принесла из магазина «надкушенный» хлеб, при этом тот был завернут в целую упаковку. Фотографии продукта она показала в социальных сетях.
«Обращайте внимание при покупке хлеба. В данном случае, его кто-то решил попробовать до упаковки», — написала Ольга Полякова в группе «Злой и добрый надымчанин».
В комментариях к посту подписчики группы предположили, что человеческого фактора в «откушенном» хлебе нет. «Наверное пригорел кусочек, и его оторвали. Я такое логическое объяснение вижу», — поделилась мнением Мария Хаустова. «Не похоже, очень ровненько хлеб выбран. Я птиц постоянно кормлю, живем на 107-м, они вот так выклевывают», — не согласилась автор поста.
Марка «Надымский хлеб» принадлежит ИП Бертолло Олег Владимирович. Главный принцип, которому следует продуктовая сеть — уважение к хлебу и покупателю. Корреспонденту агентства не удалось дозвониться до производства.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала года в ЯНАО подорожали продукты для приготовления бутербродов с колбасой. Согласно данным Тюменьстата и системы мониторинга цен в округе, больше всего выросли в цене сыр и сливочное масло.
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