26 марта 2025

Жительница ЯНАО купила в магазине «надкушенный» хлеб. Фото

Жительница ЯНАО нашла в магазине «надкушенный» хлеб
© Служба новостей «URA.RU»
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Хлеб оказался с сюрпризом
Хлеб оказался с сюрпризом Фото:

Жительница Надыма (ЯНАО) принесла из магазина «надкушенный» хлеб, при этом тот был завернут в целую упаковку. Фотографии продукта она показала в социальных сетях.

«Обращайте внимание при покупке хлеба. В данном случае, его кто-то решил попробовать до упаковки», — написала Ольга Полякова в группе «Злой и добрый надымчанин».

В комментариях к посту подписчики группы предположили, что человеческого фактора в «откушенном» хлебе нет. «Наверное пригорел кусочек, и его оторвали. Я такое логическое объяснение вижу», — поделилась мнением Мария Хаустова. «Не похоже, очень ровненько хлеб выбран. Я птиц постоянно кормлю, живем на 107-м, они вот так выклевывают», — не согласилась автор поста.

Марка «Надымский хлеб» принадлежит ИП Бертолло Олег Владимирович. Главный принцип, которому следует продуктовая сеть — уважение к хлебу и покупателю. Корреспонденту агентства не удалось дозвониться до производства.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала года в ЯНАО подорожали продукты для приготовления бутербродов с колбасой. Согласно данным Тюменьстата и системы мониторинга цен в округе, больше всего выросли в цене сыр и сливочное масло.

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Жительница Надыма (ЯНАО) принесла из магазина «надкушенный» хлеб, при этом тот был завернут в целую упаковку. Фотографии продукта она показала в социальных сетях. «Обращайте внимание при покупке хлеба. В данном случае, его кто-то решил попробовать до упаковки», — написала Ольга Полякова в группе «Злой и добрый надымчанин». В комментариях к посту подписчики группы предположили, что человеческого фактора в «откушенном» хлебе нет. «Наверное пригорел кусочек, и его оторвали. Я такое логическое объяснение вижу», — поделилась мнением Мария Хаустова. «Не похоже, очень ровненько хлеб выбран. Я птиц постоянно кормлю, живем на 107-м, они вот так выклевывают», — не согласилась автор поста. Марка «Надымский хлеб» принадлежит ИП Бертолло Олег Владимирович. Главный принцип, которому следует продуктовая сеть — уважение к хлебу и покупателю. Корреспонденту агентства не удалось дозвониться до производства. Ранее URA.RU сообщало, что с начала года в ЯНАО подорожали продукты для приготовления бутербродов с колбасой. Согласно данным Тюменьстата и системы мониторинга цен в округе, больше всего выросли в цене сыр и сливочное масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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