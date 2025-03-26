26 марта 2025

Известных российских блогеров привезут в Пермь

Для развития турпотока в Пермь организуют пресс-тур столичных блогеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость пресс-тура составит 900 тысяч рублей
Стоимость пресс-тура составит 900 тысяч рублей Фото:

В целях пиара Перми как города для туризма не менее 12 российских известных блогеров, журналистов и фотографов привезут в город. Стоимость поездки не должна превысить 900 тысяч рублей, — сообщается на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по организации и проведению пресс-тура для блогеров из Российской Федерации. Задача — формирование образа города Перми как города, благоприятного для туризма и индустрии гостеприимства. Начальная цена аукциона — 900 тысяч рублей», — сообщается в документации.

Продолжительность тура — три дня. В течение этого времени участники будут обеспечены бесплатным трансфером, проживанием и питанием. Тур предусматривает посещение не менее 10 туристских объектов, а также проведение не менее двух мастер-классов и дегустаций пермской кухни.

По итогам пресс-тура от каждого блогера должно появиться не менее двух постов о туристическом потенциале города Перми, не менее двух постов в соцсетях «Вконтакте» и Telegram с описанием локаций, в которых побывал блогер. Также должен быть создан видеоролик в блогах на платформах: Rutube и «Вк-видео».

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В целях пиара Перми как города для туризма не менее 12 российских известных блогеров, журналистов и фотографов привезут в город. Стоимость поездки не должна превысить 900 тысяч рублей, — сообщается на сайте госзакупок. «Оказание услуг по организации и проведению пресс-тура для блогеров из Российской Федерации. Задача — формирование образа города Перми как города, благоприятного для туризма и индустрии гостеприимства. Начальная цена аукциона — 900 тысяч рублей», — сообщается в документации. Продолжительность тура — три дня. В течение этого времени участники будут обеспечены бесплатным трансфером, проживанием и питанием. Тур предусматривает посещение не менее 10 туристских объектов, а также проведение не менее двух мастер-классов и дегустаций пермской кухни. По итогам пресс-тура от каждого блогера должно появиться не менее двух постов о туристическом потенциале города Перми, не менее двух постов в соцсетях «Вконтакте» и Telegram с описанием локаций, в которых побывал блогер. Также должен быть создан видеоролик в блогах на платформах: Rutube и «Вк-видео».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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