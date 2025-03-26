Известных российских блогеров привезут в Пермь

В целях пиара Перми как города для туризма не менее 12 российских известных блогеров, журналистов и фотографов привезут в город. Стоимость поездки не должна превысить 900 тысяч рублей, — сообщается на сайте госзакупок.
«Оказание услуг по организации и проведению пресс-тура для блогеров из Российской Федерации. Задача — формирование образа города Перми как города, благоприятного для туризма и индустрии гостеприимства. Начальная цена аукциона — 900 тысяч рублей», — сообщается в документации.
Продолжительность тура — три дня. В течение этого времени участники будут обеспечены бесплатным трансфером, проживанием и питанием. Тур предусматривает посещение не менее 10 туристских объектов, а также проведение не менее двух мастер-классов и дегустаций пермской кухни.
По итогам пресс-тура от каждого блогера должно появиться не менее двух постов о туристическом потенциале города Перми, не менее двух постов в соцсетях «Вконтакте» и Telegram с описанием локаций, в которых побывал блогер. Также должен быть создан видеоролик в блогах на платформах: Rutube и «Вк-видео».
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