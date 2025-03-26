Чистая прибыль крупнейшего дочернего предприятия компании «Лукойл» в ХМАО — ООО «Лукойл-Западная Сибирь» — за 2024 год сократилась на 25,7 млрд рублей. Согласно бухгалтерской отчетности, поданной в налоговую службу, она составила 107,1 миллиардов рублей, в то время как годом ранее показатель был равен 132,8 млрд рублей.
«За 2024 год чистая прибыль ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ составила 107 138 895 000 рублей. В 2023 году чистая прибыль была 132 818 380 тыс. рублей», — указано в отчете компании, который имеется в распоряжении URA.RU. Снижение составило 19,4%.
Согласно годовому отчету, компании удалось поднять выручку до 1,29 трлн рублей — это на 8,9% больше, чем в 2023 году. Однако вместе с ростом доходов значительно выросли и затраты. Особенно заметно увеличилась статья «прочие расходы» — с 35,5 до 48,6 млрд рублей, что негативно сказалось на итоговой прибыли.
Ранее URA.RU сообщало, что в компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» произошли кадровые перестановки. Новым генеральным директором назначен Сергей Яскин, ранее занимавший должность первого заместителя и главного инженера предприятия.
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