26 марта 2025

Крупнейшая «дочка» «Лукойла» в ХМАО отчиталась о снижении прибыли. Инфографика

Компания «Лукойл-Западная Сибирь» потеряла 26 миллиардов рублей прибыли за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль компании «Лукойл-Западная Сибирь» снизилась из-за роста расходов
Прибыль компании «Лукойл-Западная Сибирь» снизилась из-за роста расходов Фото:

Чистая прибыль крупнейшего дочернего предприятия компании «Лукойл» в ХМАО — ООО «Лукойл-Западная Сибирь» — за 2024 год сократилась на 25,7 млрд рублей. Согласно бухгалтерской отчетности, поданной в налоговую службу, она составила 107,1 миллиардов рублей, в то время как годом ранее показатель был равен 132,8 млрд рублей.

«За 2024 год чистая прибыль ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ составила 107 138 895 000 рублей. В 2023 году чистая прибыль была 132 818 380 тыс. рублей», — указано в отчете компании, который имеется в распоряжении URA.RU. Снижение составило 19,4%.

Согласно годовому отчету, компании удалось поднять выручку до 1,29 трлн рублей — это на 8,9% больше, чем в 2023 году. Однако вместе с ростом доходов значительно выросли и затраты. Особенно заметно увеличилась статья «прочие расходы» — с 35,5 до 48,6 млрд рублей, что негативно сказалось на итоговой прибыли.

Ранее URA.RU сообщало, что в компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» произошли кадровые перестановки. Новым генеральным директором назначен Сергей Яскин, ранее занимавший должность первого заместителя и главного инженера предприятия.

Финансовые показатели ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ за 2023–2024 годы
Финансовые показатели ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ за 2023–2024 годы
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Чистая прибыль крупнейшего дочернего предприятия компании «Лукойл» в ХМАО — ООО «Лукойл-Западная Сибирь» — за 2024 год сократилась на 25,7 млрд рублей. Согласно бухгалтерской отчетности, поданной в налоговую службу, она составила 107,1 миллиардов рублей, в то время как годом ранее показатель был равен 132,8 млрд рублей. «За 2024 год чистая прибыль ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ составила 107 138 895 000 рублей. В 2023 году чистая прибыль была 132 818 380 тыс. рублей», — указано в отчете компании, который имеется в распоряжении URA.RU. Снижение составило 19,4%. Согласно годовому отчету, компании удалось поднять выручку до 1,29 трлн рублей — это на 8,9% больше, чем в 2023 году. Однако вместе с ростом доходов значительно выросли и затраты. Особенно заметно увеличилась статья «прочие расходы» — с 35,5 до 48,6 млрд рублей, что негативно сказалось на итоговой прибыли. Ранее URA.RU сообщало, что в компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» произошли кадровые перестановки. Новым генеральным директором назначен Сергей Яскин, ранее занимавший должность первого заместителя и главного инженера предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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