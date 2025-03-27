В Курской области собака осталась рядом с телами своих погибших хозяев. Об этом сообщают военные telegram-каналы. Подробности инцидента и точное место происшествия не раскрываются.
«Песик охраняет тела своих убитых хозяев, Курская область», — подписали в telegram-канале «Белорусский силовик» видео. На опубликованных кадрах видно, как собака сидит рядом с неподвижным телом человека в помещении. Оператор подтверждает, что одного из погибших уже унесли, но питомец продолжает находиться рядом с оставшимся хозяином.
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