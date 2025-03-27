В Курской области собака охраняла тела убитых хозяев. Видео

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В Курской области появились кадры охраняющей погибших хозяев собаки
В Курской области появились кадры охраняющей погибших хозяев собаки Фото:
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В Курской области собака осталась рядом с телами своих погибших хозяев. Об этом сообщают военные telegram-каналы. Подробности инцидента и точное место происшествия не раскрываются.

«Песик охраняет тела своих убитых хозяев, Курская область», — подписали в telegram-канале «Белорусский силовик» видео. На опубликованных кадрах видно, как собака сидит рядом с неподвижным телом человека в помещении. Оператор подтверждает, что одного из погибших уже унесли, но питомец продолжает находиться рядом с оставшимся хозяином.

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В Курской области собака осталась рядом с телами своих погибших хозяев. Об этом сообщают военные telegram-каналы. Подробности инцидента и точное место происшествия не раскрываются. «Песик охраняет тела своих убитых хозяев, Курская область», — подписали в telegram-канале «Белорусский силовик» видео. На опубликованных кадрах видно, как собака сидит рядом с неподвижным телом человека в помещении. Оператор подтверждает, что одного из погибших уже унесли, но питомец продолжает находиться рядом с оставшимся хозяином.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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