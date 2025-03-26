В Сургуте (ХМАО) на территории Мемориала Славы появится бронзовая скульптура «Солдата — победителя Великой Отечественной войны». Об этом написал глава города Максим Слепов в своем telegram-канале.
«Ко Дню Победы установим памятник на территории Мемориала Славы. Благодарю меценатов, которые подключились к проекту. Уверен, запечатлённый образ простого солдата будет близок многим сургутянам. В каждой семье на фронтах Великой Отечественной воевали деды и прадеды», — написал глава в своем telegram-канале.
Скульптуру высотой 2,5 метра доставят из Свердловской области. Она будет установлена на гранитном пьедестале в форме звезды.
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