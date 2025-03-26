26 марта 2025

В Сургуте к 9 мая привезут новый памятник из Свердловской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую скульптуру установят в Сургуте к 9 мая на Мемориале Славы
Новую скульптуру установят в Сургуте к 9 мая на Мемориале Славы Фото:

В Сургуте (ХМАО) на территории Мемориала Славы появится бронзовая скульптура «Солдата — победителя Великой Отечественной войны». Об этом написал глава города Максим Слепов в своем telegram-канале.

«Ко Дню Победы установим памятник на территории Мемориала Славы. Благодарю меценатов, которые подключились к проекту. Уверен, запечатлённый образ простого солдата будет близок многим сургутянам. В каждой семье на фронтах Великой Отечественной воевали деды и прадеды», — написал глава в своем telegram-канале.

Скульптуру высотой 2,5 метра доставят из Свердловской области. Она будет установлена на гранитном пьедестале в форме звезды.

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В Сургуте (ХМАО) на территории Мемориала Славы появится бронзовая скульптура «Солдата — победителя Великой Отечественной войны». Об этом написал глава города Максим Слепов в своем telegram-канале. «Ко Дню Победы установим памятник на территории Мемориала Славы. Благодарю меценатов, которые подключились к проекту. Уверен, запечатлённый образ простого солдата будет близок многим сургутянам. В каждой семье на фронтах Великой Отечественной воевали деды и прадеды», — написал глава в своем telegram-канале. Скульптуру высотой 2,5 метра доставят из Свердловской области. Она будет установлена на гранитном пьедестале в форме звезды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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