Четыре героя: в Шадринске отдали дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны

В Шадринске (Курганская область) четырем ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание «Почетный гражданин города». Такое решение было принято депутатами городской думы в знак признания их героизма во время войны и в послевоенные годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.
«Четырем участникам Великой Отечественной войны присвоили звание „Почетный гражданин города Шадринска“», — сообщает ведомство. Среди награжденных: Виталий Евлампиевич Зайцев, который был сержантом и воевал на территории Маньчжурии за город Мулин. Также наградили Николая Михайловича Юровских. Во время войны он являлся наводчиком зенитно-пулеметной роты.
Кроме того, звание присвоили Надежде Николаевне Пушкаревой и Александру Борисовичу Титову. Об их подвигах в открытых источниках информация отсутствует.
В последние годы в различных городах Курганской области активно вручаются звания «Почетный гражданин города» ветеранам Великой Отечественной войны. Например, в городе Кургане также было принято решение о присвоении этого звания пяти ветеранам. Помимо этого, им выплатили по 57 тысяч рублей.
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