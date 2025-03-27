Четыре героя: в Шадринске отдали дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны

Шадринских ветеранов наградили званием «Почетный гражданин города»
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Четырем ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание «Почетный гражданин города»
Четырем ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание «Почетный гражданин города» Фото:

В Шадринске (Курганская область) четырем ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание «Почетный гражданин города». Такое решение было принято депутатами городской думы в знак признания их героизма во время войны и в послевоенные годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

«Четырем участникам Великой Отечественной войны присвоили звание „Почетный гражданин города Шадринска“», — сообщает ведомство. Среди награжденных: Виталий Евлампиевич Зайцев, который был сержантом и воевал на территории Маньчжурии за город Мулин. Также наградили Николая Михайловича Юровских. Во время войны он являлся наводчиком зенитно-пулеметной роты.

Кроме того, звание присвоили Надежде Николаевне Пушкаревой и Александру Борисовичу Титову. Об их подвигах в открытых источниках информация отсутствует.

В последние годы в различных городах Курганской области активно вручаются звания «Почетный гражданин города» ветеранам Великой Отечественной войны. Например, в городе Кургане также было принято решение о присвоении этого звания пяти ветеранам. Помимо этого, им выплатили по 57 тысяч рублей.

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В Шадринске (Курганская область) четырем ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание «Почетный гражданин города». Такое решение было принято депутатами городской думы в знак признания их героизма во время войны и в послевоенные годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. «Четырем участникам Великой Отечественной войны присвоили звание „Почетный гражданин города Шадринска“», — сообщает ведомство. Среди награжденных: Виталий Евлампиевич Зайцев, который был сержантом и воевал на территории Маньчжурии за город Мулин. Также наградили Николая Михайловича Юровских. Во время войны он являлся наводчиком зенитно-пулеметной роты. Кроме того, звание присвоили Надежде Николаевне Пушкаревой и Александру Борисовичу Титову. Об их подвигах в открытых источниках информация отсутствует. В последние годы в различных городах Курганской области активно вручаются звания «Почетный гражданин города» ветеранам Великой Отечественной войны. Например, в городе Кургане также было принято решение о присвоении этого звания пяти ветеранам. Помимо этого, им выплатили по 57 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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