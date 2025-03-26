В Югре в крупных городах можно легко купить испанский мармелад, немецкий шоколад и конфеты легендарной фирмы Wonka, про которую сняли фильм «Чарли и Шоколадная фабрика». Журналист URA.RU изучил ассортимент на онлайн прилавках региональных магазинов.
«Представляем вам легендарные конфеты Nerds Grape & Strawberry, рожденные в самом сердце США на фабрике Wonka», — рекламирует сладости магазин в Нижневартовске. Цена 50-грамовой пачки 295 рублей. Gobstopper Everlasting — одна из самых популярных сладостей в Америке, стоит здесь 260 рублей за пачку 140 граммов.
Мармелад родом из Испании продают в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Сургуте — ассортимент большой, найти на прилавках можно, к примеру, оригинальны шоколадные шарики Maltesers из Великобритании. В широком ассортименте Kitkat из Европы, в том числе и шоколадка этой марки из Германии для вегетарианцев, которая стоит 200-300 рублей.
Также в свободной продаже напитки Coca — Cola, Fanta, Pepsi-Cola. Газировка на прилавки в ХМАО попадает из Китая, Штатов, Турции, Ирана. Есть Чипсы Pringles «Hot & Spicy», которые приехали в Югру из Англии, саморазогревающийся рис из Японии.
Широко представлена линейка товаров из азиатских стран. Больше всего различных снеков и необычных конфет из Китая и Тайланда. Супер-кислые чупа-чупсы, острейшая лапша, чипсы знаменитых марок и локальных производителей из батата, например. Цены стартуют от 100 рублей. Также в округе можно купить вьетнамский кофе и чаи из Индии.
Продавцы говорят, что и до введения санкций необычные товары пользовались спросом, сейчас интерес к зарубежной еде усиливаться, в том числе благодаря вирусным видео в соцсетях.
А товары они покупают и за рубежом, и у оптовиков в Санкт-Петербурге и Москве. «Заказываем у оптовиков из Питера и Москвы. Но часть продукции едет к нам прямиком из-за рубежа, чаще всего из Германии, Америки, Китая», — поделились информацией с URA.RU продавцы.
Ране URA.RU рассказывало что в некоторых продуктовых магазинах ХМАО появилось корейское мороженое. Цена за 120 грамм лакомства доходит до 200 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!