Основатель «Русагро» Мошкович отказался признавать вину

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Мошкович не признал вину в суде
Мошкович не признал вину в суде Фото:
новость из сюжета
Задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

Основатель «Русарго» Вадим Мошкович, задержанный в Москве 26 марта и подозреваемый в мошенничестве, не признает вину. Это следует из судебного процесса.

«„Основатель „Русагро“ Мошкович не признаёт вину в мошенничестве“, — передает „Интерфакс“ информацию из суда. Сторона следствия требует ареста Мошковича из-за того, что он может сбежать за границу.

Основатель «Русагро» проверяется на причастность к нескольким эпизодам хищений, заявил следователь в суде. Среди них — незаконное присвоение земель и поглощение компании. 

Мошкович был задержан 26 марта 2025 года в Москве вместе с гендиректором «Русарго» Тимуром Липатовым. В рамках следствия в офисах компании проводятся обыски. 

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Основатель «Русарго» Вадим Мошкович, задержанный в Москве 26 марта и подозреваемый в мошенничестве, не признает вину. Это следует из судебного процесса. «„Основатель „Русагро“ Мошкович не признаёт вину в мошенничестве“, — передает „Интерфакс“ информацию из суда. Сторона следствия требует ареста Мошковича из-за того, что он может сбежать за границу. Основатель «Русагро» проверяется на причастность к нескольким эпизодам хищений, заявил следователь в суде. Среди них — незаконное присвоение земель и поглощение компании.  Мошкович был задержан 26 марта 2025 года в Москве вместе с гендиректором «Русарго» Тимуром Липатовым. В рамках следствия в офисах компании проводятся обыски. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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