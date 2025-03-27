Основатель «Русагро» Мошкович отказался признавать вину

Основатель «Русарго» Вадим Мошкович, задержанный в Москве 26 марта и подозреваемый в мошенничестве, не признает вину. Это следует из судебного процесса.
«„Основатель „Русагро“ Мошкович не признаёт вину в мошенничестве“, — передает „Интерфакс“ информацию из суда. Сторона следствия требует ареста Мошковича из-за того, что он может сбежать за границу.
Основатель «Русагро» проверяется на причастность к нескольким эпизодам хищений, заявил следователь в суде. Среди них — незаконное присвоение земель и поглощение компании.
Мошкович был задержан 26 марта 2025 года в Москве вместе с гендиректором «Русарго» Тимуром Липатовым. В рамках следствия в офисах компании проводятся обыски.
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