День оленевода в этническом стиле пройдет в 60 километрах от Салехарда: афиша

В районном центре Приуральского района — Аксарке День оленевода отметят 30 марта. Жителей и гостей мероприятия ждут показы мод от тундровиков, борьба, концерты и спортивные состязания. Афиша традиционного фестиваля — в материале URA.RU.
Спортивные состязания
Перетягивание палки — одно из самых увлекательных видов спорта среди КМНС. Ежегодно тундровики со всех окраин съезжаются на традиционные соревнования, в Аксарке на Оби, оно пройдет в 09:00.
Дальше по списку семейный этнобиатлон для воспитанников спортшкол и тройной национальный прыжок. Северное многоборье и остальные соревнования пройдут с 12:30 до 17:00. Одно из самых зрелищных событий — хоккей в национальной одежде с 14:30 до 15:30.
Этнические развлечения
Гостям праздника прелагают посетить этностойбище под открытым небом — «Северные забавы» с 10:00 до 17:00. Презентация проекта «NENETS LAIKA PARK» начнется с 12:00, где желающие увидят настоящих ненецких лаек.
Одно из главных событий — «Парад оленьих упряжек» начнется с 12:00. На реке развернут детские чумы. А с 13:30 до 17:00 пройдут конкурсы детской люльки и национальной одежды.
Полевая кухня, ярмарка и концерт
С 10:00 до 18:00 на площадке фестиваля состоится «Приуральская Ярмарка», где каждый желающий сможет найти для себя еду и вещи по душе. Площадка «Семья — главный проект жизни», начнет свою работу тоже в это время. Акция «Медицина всем и каждому» будет проходить с 10часов.
Полевая кухня работает с13:00 до 17:00. Для любителей пострелять с 11:00 до 17:00 открыт лазертаг. С 13:00 до 18:00 на главной сцене праздника пройдет концерт «Многоцветие севера». Закрытие программы в 18:00 с участием приглашенных артистов из Тюмени.
Как добраться из Салехарда
Расстояние от Салехарда до Аксарки составляет 61 километр. На День оленевода в можно добраться на рейсовом автобусе N502. С расписанием можно ознакомиться на сайте АТП города Салехарда. Торговля алкоголем в этот день запрещена, как на празднике, так и в поселке.
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