Крупные ямальские гуляния перенесли из-за непогоды

День оленевода в Аксарке Приуральского района ЯНАО был перенесен на более позднюю дату из-за резкого потепления. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Приуральского района.
«Из-за неблагоприятных погодных условий празднование состоится 4 и 5 апреля. 30 марта все мероприятия отменяются», — передает пресс-служба Приуральского района. Решение о переносе было принято для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Приуральского района Иван Сакал сообщил о значительном увеличении площади мероприятия и количества чумов до 25, ожидая большого количества гостей. В Аксарке оборудуют к празднику парковочные места, в том числе для спецтранспорта, а также три детские зоны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!