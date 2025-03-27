27 марта 2025

Крупные ямальские гуляния перенесли из-за непогоды

День оленевода в Аксарке перенесен с 30 марта на 4 и 5 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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30 марта день оленевода не пройдет, архивное фото
30 марта день оленевода не пройдет, архивное фото Фото:
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День оленевода в ЯНАО — 2025

День оленевода в Аксарке Приуральского района ЯНАО был перенесен на более позднюю дату из-за резкого потепления. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Приуральского района.

«Из-за неблагоприятных погодных условий празднование состоится 4 и 5 апреля. 30 марта все мероприятия отменяются», — передает пресс-служба Приуральского района. Решение о переносе было принято для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Приуральского района Иван Сакал сообщил о значительном увеличении площади мероприятия и количества чумов до 25, ожидая большого количества гостей. В Аксарке оборудуют к празднику парковочные места, в том числе для спецтранспорта, а также три детские зоны.

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День оленевода в Аксарке Приуральского района ЯНАО был перенесен на более позднюю дату из-за резкого потепления. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Приуральского района. «Из-за неблагоприятных погодных условий празднование состоится 4 и 5 апреля. 30 марта все мероприятия отменяются», — передает пресс-служба Приуральского района. Решение о переносе было принято для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что глава Приуральского района Иван Сакал сообщил о значительном увеличении площади мероприятия и количества чумов до 25, ожидая большого количества гостей. В Аксарке оборудуют к празднику парковочные места, в том числе для спецтранспорта, а также три детские зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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