«Русагро» хочет выкупить своего начальника у суда за миллиард рублей

Корпорация «Русагро» предложила Мещанскому суду Москвы внести залог в размере 1 миллиарда рублей за своего основателя. Дело основателя холдинга Вадима Мошковича, который обвиняется в совершении мошеннических действий, начали рассматривать по существу сегодня, 27 марта. О залоге сообщил один из адвокатов обвиняемого.
«Прошу суд приобщить заявление компании „Русагро“, которая готова внести залог в 1 млрд рублей за Мошковича. Прошу приобщить документы о наличии у компании таких средств», — сказал адвокат. Его просьбу цитирует корреспондент ТАСС, находящийся в зале суда.
Основатель «Русагро» Вадим Мошкович проверяется на причастность к нескольким эпизодам хищений, заявил следователь в суде. Среди них — незаконное присвоение земель и поглощение компании. Мошкович был задержан 26 марта 2025 года в Москве вместе с гендиректором «Русарго» Тимуром Липатовым. В рамках следствия в офисах компании проводятся обыски. Во время судебного заседания Мошкович отказался признавать свою вину.
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