«Русагро» хочет выкупить своего начальника у суда за миллиард рублей

«Русагро» просит освободить Мошковича под залог
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Русагро» просит освободить Мошковича под залог в 1 млрд рублей
«Русагро» просит освободить Мошковича под залог в 1 млрд рублей Фото:

Корпорация «Русагро» предложила Мещанскому суду Москвы внести залог в размере 1 миллиарда рублей за своего основателя. Дело основателя холдинга Вадима Мошковича, который обвиняется в совершении мошеннических действий, начали рассматривать по существу сегодня, 27 марта. О залоге сообщил один из адвокатов обвиняемого.

«Прошу суд приобщить заявление компании „Русагро“, которая готова внести залог в 1 млрд рублей за Мошковича. Прошу приобщить документы о наличии у компании таких средств», — сказал адвокат. Его просьбу цитирует корреспондент ТАСС, находящийся в зале суда.

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович проверяется на причастность к нескольким эпизодам хищений, заявил следователь в суде. Среди них — незаконное присвоение земель и поглощение компании. Мошкович был задержан 26 марта 2025 года в Москве вместе с гендиректором «Русарго» Тимуром Липатовым. В рамках следствия в офисах компании проводятся обыски. Во время судебного заседания Мошкович отказался признавать свою вину

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Корпорация «Русагро» предложила Мещанскому суду Москвы внести залог в размере 1 миллиарда рублей за своего основателя. Дело основателя холдинга Вадима Мошковича, который обвиняется в совершении мошеннических действий, начали рассматривать по существу сегодня, 27 марта. О залоге сообщил один из адвокатов обвиняемого. «Прошу суд приобщить заявление компании „Русагро“, которая готова внести залог в 1 млрд рублей за Мошковича. Прошу приобщить документы о наличии у компании таких средств», — сказал адвокат. Его просьбу цитирует корреспондент ТАСС, находящийся в зале суда. Основатель «Русагро» Вадим Мошкович проверяется на причастность к нескольким эпизодам хищений, заявил следователь в суде. Среди них — незаконное присвоение земель и поглощение компании. Мошкович был задержан 26 марта 2025 года в Москве вместе с гендиректором «Русарго» Тимуром Липатовым. В рамках следствия в офисах компании проводятся обыски. Во время судебного заседания Мошкович отказался признавать свою вину. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...