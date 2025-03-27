В России хотят ужесточить требования к такси

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В России хотят наполнить таксопарк машинами высокого уровня локализации
В России хотят наполнить таксопарк машинами высокого уровня локализации Фото:

С 1 октября 2025 года в России в такси можно будет использовать только машины с высокой долей российских компонентов или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Это следует из поправок к законопроекту о локализации такси, подготовленного администрацией президента.

«Мы будем рассчитывать если не на падение цены, то хотя бы на рост цен ниже уровня инфляции», — сказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, причастный к разработке законопроекта. Его слова передает РБК. Кроме требований к локализации автомобилей, законопроект также предусматривает создание специальной информационной системы для учета моделей автомобилей, отвечающих новым критериям.

Этот законопроект был принят Госдумой в первом чтении, в настоящее время он действует регионально и носит рекомендательный характер. Второе чтение пока не назначено. Среди инициатив: 

  • с 1 марта 2025 года СПИКи могут быть допущены в региональный список легковых такси только в случае согласования с правительством;
  • с 1 января 2033 года в соответствующие списки могут быть допущены только те автомобили, что набрали определенное количество баллов за наличие определенного количества российских компонентов.

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С 1 октября 2025 года в России в такси можно будет использовать только машины с высокой долей российских компонентов или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Это следует из поправок к законопроекту о локализации такси, подготовленного администрацией президента. «Мы будем рассчитывать если не на падение цены, то хотя бы на рост цен ниже уровня инфляции», — сказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, причастный к разработке законопроекта. Его слова передает РБК. Кроме требований к локализации автомобилей, законопроект также предусматривает создание специальной информационной системы для учета моделей автомобилей, отвечающих новым критериям. Этот законопроект был принят Госдумой в первом чтении, в настоящее время он действует регионально и носит рекомендательный характер. Второе чтение пока не назначено. Среди инициатив: 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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