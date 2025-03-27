Депутат Рады: Зеленский заключил ужасную сделку с Трампом «не в пользу Украины»

Вашингтон 23 марта передал президенту Украины Владимиру Зеленскому новый проект двустороннего соглашения, охватывающий все виды полезных ископаемых, как уже разрабатываемых, так и новых, включая нефть и газ на территории, контролируемой Киевом. Однако эта сделка идет в пользу США, а не Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, назвав документ ужасным.
Документ затрагивает все ископаемые ресурсы на территории Украины. Депутат также указал, что доходы от добычи полезных ископаемых страна будет направлять в инвестиционный фонд, созданный по условиям соглашения. В качестве вклада со стороны США будет учитываться финансовая помощь, предоставленная Киеву с 2022 года. Так, Штаты могут по своему усмотрению извлекать прибыль из фонда и имеют преимущественное право на получение роялти. Управление инвестиционным фондом будет осуществляться советом из пяти человек: трое из них — представители США — и у них есть право вето. Кроме того, соглашение предусматривает бессрочное действие без каких-либо гарантий безопасности для Киева.
«Но текст, который я видел, это прямо ужас. <...> Это большая и очень четкая сделка. И она не в нашу пользу», — заявил Железняк со ссылкой на проект документа, который ему передали представители правительства. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Депутат Рады подчеркнул, что любые изменения или прекращение действия соглашения возможны только с согласия США. Также у американской стороны есть эксклюзивное право на первоочередное участие в новых инфраструктурных проектах и право вето на продажу украинских ресурсов другим странам. Кроме того, Ярослав Железняк указал, что проект соглашения насчитывает 58 страниц, однако он еще не является окончательным. Политик выразил надежду, что украинская сторона будет настаивать на внесение изменений.
Ранее сообщалось, что Штаты и Украина находятся на завершающем этапе подписания расширенного соглашения о взаимодействии в сфере добычи редкоземельных ресурсов. Как заявил американский министр финансов Скотт Бессент, документ уже направлен на рассмотрение к украинским партнерам и ожидается его скорое утверждение.
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