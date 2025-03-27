В Челябинске на выходных устроят рок-фестиваль, научат гадать и покажут кино бесплатно. Афиша

Челябинцев зовут на весеннюю ярмарку и мастер-классы

28 марта 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Рок-фестиваль пройдет в ТРК «Горки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске на выходных, 29 и 30 марта, проведут бесплатный рок-фестиваль, откроют весеннюю ярмарку и расскажут, как гадать на картах. Для горожан выступит группа «Операция Пластилин», а также местные группы. Об этих и других вариантах досуга — в материале URA.RU. От хендмейда до рок-н-ролла В ТРК «Горки» 30 марта в 12:00 стартует рок-фестиваль. Посетителей ждут интерактивные зоны с блеск-тату и аквагримом, аттракционами, бесплатной сладкой ватой и мастер-классами. В 13:00 начнется шоу с барабанщиками, шоу-балетом и кавер-группой MAKINTOSH. Вход свободный. Весенняя ярмарка будет работать два дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» 29 и 30 марта откроет площадку весенней ярмарки, на которой можно будет найти уникальные вещи от местных мастеров, обменяться растениями и пройти мастер-классы. В программу занятий вошли — создание коллажной открытки и цветочной композиции, вязание брелка и роспись сумок. Вход на ярмарку бесплатный. Цена билетов на мастер-классы — от 800 рублей. (12+) Концерты Рок-группа «Операция Пластилин» 29 марта выступит на сцене клуба Ozz. На концерте ожидается презентация нового альбома. Начало — 20:00. (16+) Вечер скрипки завершится в 22:00 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рестобар Lounge Centre откроет свои двери 30 марта для всех ценителей живой музыки. В 20:00 там выступит Нурия Садыкова, чья скрипка наполнит вечер волшебными звуками. Вход свободный. (18+) Бар «Лаборатория пива» 29 марта приглашает на выступление группы «Магистраль Band». Вход бесплатный при заказе напитков. В зале артисты появятся в 19:30. (18+) Где посмотреть матч «Трактора» Бесплатные трансляции матчей ХК «Трактор» с «Адмиралом» пройдут 27 марта в 19:00 и 29 марта в 16:30 в баре «Harat’s PUB» (18+). Борьбу за Кубок Гагарина также можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Синема парк» 29 марта в 16:15. Стоимость билета — 450 рублей. (6+) Бесплатное кино (16+) Бесплатные показы в киноцентре Оболенского проходят почти каждые выходные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В киноцентре Оболенского 29 марта состоится показ кинокартины «Грозовой перевал». История расскажет о любви и ненависти двух поколений семей Эрншо и Линтон, о трагической судьбе любовников Хитклиффа и Кэти. После просмотра гостей ждет обсуждение кинокартины с ведущим Евгением Графовым. Начало мероприятия — 16:00. Там же, 30 марта можно будет увидеть фильм «Лабиринт Фавна». Эта сказка для взрослых перенесет вас в Испанию 1944 года, где маленькая Офелия находит волшебный лабиринт и узнает о своем предназначении. Мастер-классы Кулинарное пространство «Рататуй» 30 марта приглашает на мастер-класс «Мясной». Под руководством опытного повара участники занятия приготовят салат с ростбифом, запеченную говяжью щечку и тарт с вишневым ганашом и ягодами. Начало в 14:00, стоимость — 2990 рублей. (18+) Челябинцам предлагают уроки готовки Фото: Александр Мамаев © URA.RU В кулинарное путешествие челябинцев 30 марта отправит студия Parmesun. Там устроят мастер-класс по приготовлению салата с тунцом и яйцом пашот, фаршированной форели и десерта из манго. (18+) Тех, кто хочет приоткрыть завесу тайны, котокафе «Котофей» зовет на обучение гаданию на картах Таро. На мероприятии обещают рассказать, чем Таро отличается от других гадальных систем и познакомить с кошачьими колодами. Также гости смогут получить индивидуальный мини-прогноз и насладиться общением с пушистыми животным за чашкой чая. Встреча пройдет 29 марта в 18:00. Стоимость — 800 рублей. (16+) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 29 и 30 марта, проведут бесплатный рок-фестиваль, откроют весеннюю ярмарку и расскажут, как гадать на картах. Для горожан выступит группа «Операция Пластилин», а также местные группы. Об этих и других вариантах досуга — в материале URA.RU. В ТРК «Горки» 30 марта в 12:00 стартует рок-фестиваль. Посетителей ждут интерактивные зоны с блеск-тату и аквагримом, аттракционами, бесплатной сладкой ватой и мастер-классами. В 13:00 начнется шоу с барабанщиками, шоу-балетом и кавер-группой MAKINTOSH. Вход свободный. Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» 29 и 30 марта откроет площадку весенней ярмарки, на которой можно будет найти уникальные вещи от местных мастеров, обменяться растениями и пройти мастер-классы. В программу занятий вошли — создание коллажной открытки и цветочной композиции, вязание брелка и роспись сумок. Вход на ярмарку бесплатный. Цена билетов на мастер-классы — от 800 рублей. (12+) Рок-группа «Операция Пластилин» 29 марта выступит на сцене клуба Ozz. На концерте ожидается презентация нового альбома. Начало — 20:00. (16+) Рестобар Lounge Centre откроет свои двери 30 марта для всех ценителей живой музыки. В 20:00 там выступит Нурия Садыкова, чья скрипка наполнит вечер волшебными звуками. Вход свободный. (18+) Бар «Лаборатория пива» 29 марта приглашает на выступление группы «Магистраль Band». Вход бесплатный при заказе напитков. В зале артисты появятся в 19:30. (18+) Бесплатные трансляции матчей ХК «Трактор» с «Адмиралом» пройдут 27 марта в 19:00 и 29 марта в 16:30 в баре «Harat’s PUB» (18+). Борьбу за Кубок Гагарина также можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Синема парк» 29 марта в 16:15. Стоимость билета — 450 рублей. (6+) В киноцентре Оболенского 29 марта состоится показ кинокартины «Грозовой перевал». История расскажет о любви и ненависти двух поколений семей Эрншо и Линтон, о трагической судьбе любовников Хитклиффа и Кэти. После просмотра гостей ждет обсуждение кинокартины с ведущим Евгением Графовым. Начало мероприятия — 16:00. Там же, 30 марта можно будет увидеть фильм «Лабиринт Фавна». Эта сказка для взрослых перенесет вас в Испанию 1944 года, где маленькая Офелия находит волшебный лабиринт и узнает о своем предназначении. Кулинарное пространство «Рататуй» 30 марта приглашает на мастер-класс «Мясной». Под руководством опытного повара участники занятия приготовят салат с ростбифом, запеченную говяжью щечку и тарт с вишневым ганашом и ягодами. Начало в 14:00, стоимость — 2990 рублей. (18+) В кулинарное путешествие челябинцев 30 марта отправит студия Parmesun. Там устроят мастер-класс по приготовлению салата с тунцом и яйцом пашот, фаршированной форели и десерта из манго. (18+) Тех, кто хочет приоткрыть завесу тайны, котокафе «Котофей» зовет на обучение гаданию на картах Таро. На мероприятии обещают рассказать, чем Таро отличается от других гадальных систем и познакомить с кошачьими колодами. Также гости смогут получить индивидуальный мини-прогноз и насладиться общением с пушистыми животным за чашкой чая. Встреча пройдет 29 марта в 18:00. Стоимость — 800 рублей. (16+)