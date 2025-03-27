Российские туристы погибли в аварии на батискафе в Египте

В Хургаде (Египет) утром 27 марта туристический батискаф «Синдбад» попал в аварию недалеко от гостиничного комплекса с аналогичным названием. Все туристы на борту — россияне, среди них есть несовершеннолетние. В результате, предварительно, из 45 человек погибли четверо, большинство пассажиров удалось спасти. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Хургаде.
«Прогулочный батискаф потерпел аварию у побережья египетской Хургады, на борту были 45 россиян. <...> Четыре человека погибли», — говорится в telegram-канале Генконсульства.
На момент инцидента батискаф проводил подводную экскурсию для осмотра кораллового рифа. Россияне прибыли в Хургаду через туроператора «Библио Глобус» и его египетского партнера «Biblio Globus Egypt Tours». По предварительной информации, большинство пассажиров удалось спасти и они были доставлены обратно в отели или медицинские учреждения, их состояние оценивается как стабильное. Судьба еще нескольких человек на данный момент выясняется.
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