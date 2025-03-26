В Ханты-Мансийском автономном округе прибыль организаций, занимающихся добычей нефти и природного газа, по итогам 2024 года сократилась на 222,8 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. Агентство URA.RU проанализировало отчеты Тюменьстата за два прошедших года.
«За 2024 год прибыль организаций, занятых в добыче полезных ископаемых, составила 1 945 662,4 млн рублей. В 2023 году прибыль в этой сфере достигала 2 168 492,4 млн рублей», — указано в статистическом отчете. Снижение составило 10,3%.
По данным статистики, в 2024 году общая прибыль всех организаций Югры составила 2,11 трлн рублей. Из них на добывающий сектор пришлось 1,95 трлн — это около 92% от доходов всех югорских организаций. В 2023 году предприятия округа заработали почти 2,30 трлн рублей, и тогда доля добычи составляла почти 95%. Несмотря на снижение, нефтяная отрасль остается основным источником прибыли региона.
Ранее URA.RU писало, что крупнейшая «дочка» «Лукойла» в ХМАО отчиталась о падении чистой прибыли. Показатель упал на 20 млрд рублей.
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