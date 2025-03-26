26 марта 2025

В ХМАО обрушилась прибыль нефтяных компаний. Инфографика

Прибыль нефтяных компаний ХМАО снизилась на 200 миллионов рублей за 2024 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль нефтяных компаний в 2024 году уменьшилась более чем на 200 миллиардов рублей
Прибыль нефтяных компаний в 2024 году уменьшилась более чем на 200 миллиардов рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе прибыль организаций, занимающихся добычей нефти и природного газа, по итогам 2024 года сократилась на 222,8 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. Агентство URA.RU проанализировало отчеты Тюменьстата за два прошедших года.

«За 2024 год прибыль организаций, занятых в добыче полезных ископаемых, составила 1 945 662,4 млн рублей. В 2023 году прибыль в этой сфере достигала 2 168 492,4 млн рублей», — указано в статистическом отчете. Снижение составило 10,3%.

По данным статистики, в 2024 году общая прибыль всех организаций Югры составила 2,11 трлн рублей. Из них на добывающий сектор пришлось 1,95 трлн — это около 92% от  доходов всех югорских организаций. В 2023 году предприятия округа заработали почти 2,30 трлн рублей, и тогда доля добычи составляла почти 95%. Несмотря на снижение, нефтяная отрасль остается основным источником прибыли региона.

Ранее URA.RU писало, что крупнейшая «дочка» «Лукойла» в ХМАО отчиталась о падении чистой прибыли. Показатель упал на 20 млрд рублей.

Динамика прибыли компаний нефтяной отрасли ХМАО в 2023-2024 гг
Динамика прибыли компаний нефтяной отрасли ХМАО в 2023-2024 гг
Фото:

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В Ханты-Мансийском автономном округе прибыль организаций, занимающихся добычей нефти и природного газа, по итогам 2024 года сократилась на 222,8 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. Агентство URA.RU проанализировало отчеты Тюменьстата за два прошедших года. «За 2024 год прибыль организаций, занятых в добыче полезных ископаемых, составила 1 945 662,4 млн рублей. В 2023 году прибыль в этой сфере достигала 2 168 492,4 млн рублей», — указано в статистическом отчете. Снижение составило 10,3%. По данным статистики, в 2024 году общая прибыль всех организаций Югры составила 2,11 трлн рублей. Из них на добывающий сектор пришлось 1,95 трлн — это около 92% от  доходов всех югорских организаций. В 2023 году предприятия округа заработали почти 2,30 трлн рублей, и тогда доля добычи составляла почти 95%. Несмотря на снижение, нефтяная отрасль остается основным источником прибыли региона. Ранее URA.RU писало, что крупнейшая «дочка» «Лукойла» в ХМАО отчиталась о падении чистой прибыли. Показатель упал на 20 млрд рублей.
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