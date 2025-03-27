В Киеве заявили, что нужно изменить законы для соглашения с США по ресурсам

Киев должен изменить несколько законов перед тем, как подписывать с США договор о разработке полезных ископаемых на территории Украины. Об этом заявил замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Игорь Жовква.
«Насколько мы понимаем, американская сторона готовит соответствующие предложения и проект договора, но украинская должна также очень подробно его проанализировать <...> Он, очевидно, потребует изменения ряда законодательных актов на Украине», — сказал Игорь Жовква в интервью агентству Укринформ. Он также отметил, что это будет тяжелая и кропотливая работа, которая потребует совместной работы экономистов, финансистов и юристов и будет подлежать ратификации парламентами обеих стран.
Важность предстоящей работы подчеркивается также и другими заявлениями. Например, министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что США и Украина находятся близко к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Это соглашение может быть одобрено уже в ближайшее время.
Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады сорвали заседание после того, как было озвучен проект договора о предоставлении США доступа к полезным ископаемым на украинских территориях. Новый проект данной сделки был передан Зеленскому из Вашингтона 23 марта. Он охватывает все виды ископаемых, в том числе нефть и газ на территории, контролируемой Киевом. Подписание предыдущего проекта сделки было сорвано при визите Зеленского в Белый дом 28 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.