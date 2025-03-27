В Челябинске сотрудник колонии пытался передать наркотики заключенному

В Челябинске сотрудник ГУФСИН пытался передать наркотики заключенному ИК-2. Довести план до конца он не смог, так как был задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативного отдела ИК-2, УСБ ГУФСИН и МВД, преступление было предотвращено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело.
По данным «Агентства чрезвычайных новостей», речь идет о начальнике одного из отрядов — Константине Соломатине. Сейчас в его отношении инициирована служебная проверка.
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