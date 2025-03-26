В ХМАО мать пожаловалась на подростка, который избил ее сына и вымогал деньги

В Нижневартовске многодетная мать пожаловалась на подростка, который избивает ее детей и вымогает с них деньги. Инцидентом заинтересовался следственный комитет.
«Жительница Нижневартовска, от имени которой опубликована информация, сообщает, что в отношении ее детей имели место факты вымогательства, угроз, а также причинения телесных повреждений. При этом женщина обращалась в компетентные органы, однако подросток продолжает противоправные действия и должных мер к нему не принято», — пишет ведомство в своем telegram-канале.
Об агрессивном подростке13-летнем подростке из 13 микрорайона югорчанка рассказала в городских telegram-каналах. Мальчик якобы не просто избивает ее детей, а также угрожает им ножом, а младшего сына и во все запер в подвале. Он просидел там долгое время, пока его плач не услышали прохожие и не освободили. По поручению главы следственного комитета Югры Михаила Мокшина силовики начали проверку по статье УК РФ «халатность».
«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в которые обращалась мама детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает telegram-канал СК.
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