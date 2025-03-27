В поселке Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область) 27 марта произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об инциденте местные жители написали в соцсетях.
«В доме взорвался газ. Лермонтова, 17», — гласит публикация группы «пгт КРАСНОГОРСКИЙ Еманжелинского района» в «ВКонтакте».
По данным URA.RU, травмы получил, как минимум, один человек. Пенсионерку выносили на руках в безопасное место. Стекла выбиты как в квартирах, так и подъезде, который находился ближе всего к взорвавшейся квартире.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили факт взрыва. На месте работают сотрудники. Информация уточняется.
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