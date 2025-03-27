В челябинском поселке в многоквартирном доме взорвался газ. Фото

В жилом доме челябинского поселка Красногорский взорвался газ
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывная волна повредила стекла в квартирах
Взрывная волна повредила стекла в квартирах Фото:

В поселке Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область) 27 марта произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об инциденте местные жители написали в соцсетях.

«В доме взорвался газ. Лермонтова, 17», — гласит публикация группы «пгт КРАСНОГОРСКИЙ Еманжелинского района» в «ВКонтакте».

По данным URA.RU, травмы получил, как минимум, один человек. Пенсионерку выносили на руках в безопасное место. Стекла выбиты как в квартирах, так и подъезде, который находился ближе всего к взорвавшейся квартире.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили факт взрыва. На месте работают сотрудники. Информация уточняется.

От взрыва в квартирах выбило стекла
От взрыва в квартирах выбило стекла
Фото:

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В поселке Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область) 27 марта произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об инциденте местные жители написали в соцсетях. «В доме взорвался газ. Лермонтова, 17», — гласит публикация группы «пгт КРАСНОГОРСКИЙ Еманжелинского района» в «ВКонтакте». По данным URA.RU, травмы получил, как минимум, один человек. Пенсионерку выносили на руках в безопасное место. Стекла выбиты как в квартирах, так и подъезде, который находился ближе всего к взорвавшейся квартире. В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили факт взрыва. На месте работают сотрудники. Информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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