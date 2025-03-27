В поселке Красногорский Челябинской области 27 марта произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об инциденте местные жители написали в соцсетях. В результате ЧП один человек погиб. URA.RU собирает всю информацию в режиме онлайн.
17:2827.03.2025 Из детского сада №21 поселка Красногорский эвакуировали детей и сотрудников из-за взрыва газа.
17:2327.03.2025 Еще кадры с места происшествия.
Подъезд, где обвалились перекрытия
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области
Кадры с места происшествия
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области
Обстановка около подъезда
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области
17:1827.03.2025 Спасатели разбирают завалы на месте трагедии.
17:1227.03.2025 Погибшей женщины было 83 года, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Местные жители напуганы
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области
ЧП произошло в квартире на втором этаже
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области
Страшные кадры с места ЧП
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области
17:0627.03.2025 Прокуратура организовала проверку по факту ЧП. В ведомстве сообщают, что в одной из квартир дома по улице Лермонтова произошло возгорание газовоздушной смеси. На место происшествия выехали прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан.
17:0127.03.2025 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал на место ЧП в поселок Красногорский, сообщили URA.RU в областном правительстве.
Из-за взрыва погибла женщина
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области
16:5827.03.2025 В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погибла женщина, еще три человека доставлены в мед.учреждение, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
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В поселке Красногорский Челябинской области 27 марта произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об инциденте местные жители написали в соцсетях. В результате ЧП один человек погиб. URA.RU собирает всю информацию в режиме онлайн. 17:28 27.03.2025 Из детского сада №21 поселка Красногорский эвакуировали детей и сотрудников из-за взрыва газа. 17:23 27.03.2025 Еще кадры с места происшествия. 17:18 27.03.2025 Спасатели разбирают завалы на месте трагедии. 17:12 27.03.2025 Погибшей женщины было 83 года, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 17:06 27.03.2025 Прокуратура организовала проверку по факту ЧП. В ведомстве сообщают, что в одной из квартир дома по улице Лермонтова произошло возгорание газовоздушной смеси. На место происшествия выехали прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан. 17:01 27.03.2025 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал на место ЧП в поселок Красногорский, сообщили URA.RU в областном правительстве. 16:58 27.03.2025 В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погибла женщина, еще три человека доставлены в мед.учреждение, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.