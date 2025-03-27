В Челябинской области в многоквартирном доме взорвался газ: есть погибшие. Онлайн-трансляция

Из-за взрыва газа в многоквартирном доме в челябинском поселке погиб человек

27 марта 2025 в 16:50 Размер текста - 17 +

Газ взорвался в пятиэтажном доме (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В поселке Красногорский Челябинской области 27 марта произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об инциденте местные жители написали в соцсетях. В результате ЧП один человек погиб. URA.RU собирает всю информацию в режиме онлайн. 17:28 Из детского сада №21 поселка Красногорский эвакуировали детей и сотрудников из-за взрыва газа. 17:23 Еще кадры с места происшествия. Подъезд, где обвалились перекрытия Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области Кадры с места происшествия Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области Обстановка около подъезда Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области 17:18 Спасатели разбирают завалы на месте трагедии. 17:12 Погибшей женщины было 83 года, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Местные жители напуганы Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области ЧП произошло в квартире на втором этаже Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области Страшные кадры с места ЧП Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области 17:06 Прокуратура организовала проверку по факту ЧП. В ведомстве сообщают, что в одной из квартир дома по улице Лермонтова произошло возгорание газовоздушной смеси. На место происшествия выехали прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан. 17:01 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал на место ЧП в поселок Красногорский, сообщили URA.RU в областном правительстве. Из-за взрыва погибла женщина Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области 16:58 В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погибла женщина, еще три человека доставлены в мед.учреждение, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Красногорский Челябинской области 27 марта произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об инциденте местные жители написали в соцсетях. В результате ЧП один человек погиб. URA.RU собирает всю информацию в режиме онлайн. 17:28 27.03.2025 Из детского сада №21 поселка Красногорский эвакуировали детей и сотрудников из-за взрыва газа. 17:23 27.03.2025 Еще кадры с места происшествия. 17:18 27.03.2025 Спасатели разбирают завалы на месте трагедии. 17:12 27.03.2025 Погибшей женщины было 83 года, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 17:06 27.03.2025 Прокуратура организовала проверку по факту ЧП. В ведомстве сообщают, что в одной из квартир дома по улице Лермонтова произошло возгорание газовоздушной смеси. На место происшествия выехали прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан. 17:01 27.03.2025 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал на место ЧП в поселок Красногорский, сообщили URA.RU в областном правительстве. 16:58 27.03.2025 В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погибла женщина, еще три человека доставлены в мед.учреждение, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.