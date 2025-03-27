Появились фото с места взрыва многоквартирного дома в челябинском поселке

В социальных сетях жители поселка Красногорского делятся фото разрушенного из-за взрыва газа многоквартирного дома. Взрывной волной во многих квартирах выбило стекла.
Сейчас, судя по фото, территория вокруг дома огорожена сигнальной лентой. На месте работают экстренные службы.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрыв произошел на втором этаже. В результате разрушились межкомнатные и межквартирные перегородки, остекления квартиры и подъезда.
В ведомстве сообщают об одном погибшем и трех раненых. Они доставлены в медучреждение.
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