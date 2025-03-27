Появились фото с места взрыва многоквартирного дома в челябинском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают сотрудники МЧС
На месте работают сотрудники МЧС Фото:

В социальных сетях жители поселка Красногорского делятся фото разрушенного из-за взрыва газа многоквартирного дома. Взрывной волной во многих квартирах выбило стекла.

Сейчас, судя по фото, территория вокруг дома огорожена сигнальной лентой. На месте работают экстренные службы.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрыв произошел на втором этаже. В результате разрушились межкомнатные и межквартирные перегородки, остекления квартиры и подъезда.

В ведомстве сообщают об одном погибшем и трех раненых. Они доставлены в медучреждение.

От взрыва в квартирах выбило стекла и разрушило балконы
От взрыва в квартирах выбило стекла и разрушило балконы
Фото:
В результате взрыва произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок
В результате взрыва произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок
Фото:

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В социальных сетях жители поселка Красногорского делятся фото разрушенного из-за взрыва газа многоквартирного дома. Взрывной волной во многих квартирах выбило стекла. Сейчас, судя по фото, территория вокруг дома огорожена сигнальной лентой. На месте работают экстренные службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрыв произошел на втором этаже. В результате разрушились межкомнатные и межквартирные перегородки, остекления квартиры и подъезда. В ведомстве сообщают об одном погибшем и трех раненых. Они доставлены в медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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