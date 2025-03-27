В поселке Красногорский взорвался многоквартирный дом: что известно к этому часу

В поселке Красногорский (Челябинская область) днем 27 марта в жилом доме произошел взрыв газа. Ударной волной в квартирах вышибло стекла и разрушило балконы. Что известно о ЧП к данному часу — в сбойке URA.RU.
Стены задрожали
Взрыв был слышен в разных точках поселках. В ближайших домах задрожали стены. Жители покинули жилища: кто-то из целей безопасности, кто-то из любопытства.
Разрушились перекрытия
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрыв был такой силы, что от него разрушились межкомнатные и межквартирные перегородки. Сейчас сотрудники разбирают конструкции.
Реакция властей
После случившегося на место выехали все спецслужбы и первые лица региона. От МЧС в ликвидации последствий участвует 19 человек и 5 единиц техники. Также на месте находятся губернатор области Алексей Текслер, прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан.
Погибшие и раненые
В результате взрыва погибла 82-летняя пенсионерка. Еще трое жильцов получили ранения и были госпитализированы.
А рядом детский сад
По соседству с домом, судя по картам, расположен детский сад №21. После случившегося воспитанников эвакуировали.
Пункты временного размещения
По информации ГУ МЧС по региону, для размещения жильцов взорвавшегося дома в поселке развернут пункт временного размещения на базе Дворца культуры им. Ленина. Также им предоставили квартиру маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек.
Информация о доме
Дом на Лермонтова — 1976 года постройки. Имеет центральное газоснабжение и железобетонные перекрытия. Учитывая, что они обрушились — взрыв был мощным.
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