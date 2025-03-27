В поселке Красногорский взорвался многоквартирный дом: что известно к этому часу

В поселке Красногорский взорвался многоквартирный дом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв дома в Еманжелинске, часть 2
Взрывной волной в квартирах выбило окна Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

В поселке Красногорский (Челябинская область) днем 27 марта в жилом доме произошел взрыв газа. Ударной волной в квартирах вышибло стекла и разрушило балконы. Что известно о ЧП к данному часу — в сбойке URA.RU.

Стены задрожали

Взрыв был слышен в разных точках поселках. В ближайших домах задрожали стены. Жители покинули жилища: кто-то из целей безопасности, кто-то из любопытства.

Разрушились перекрытия

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрыв был такой силы, что от него разрушились межкомнатные и межквартирные перегородки. Сейчас сотрудники разбирают конструкции.

Реакция властей

После случившегося на место выехали все спецслужбы и первые лица региона. От МЧС в ликвидации последствий участвует 19 человек и 5 единиц техники. Также на месте находятся губернатор области Алексей Текслер, прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан.

Погибшие и раненые

В результате взрыва погибла 82-летняя пенсионерка. Еще трое жильцов получили ранения и были госпитализированы.

А рядом детский сад

По соседству с домом, судя по картам, расположен детский сад №21. После случившегося воспитанников эвакуировали.

Пункты временного размещения

По информации ГУ МЧС по региону, для размещения жильцов взорвавшегося дома в поселке развернут пункт временного размещения на базе Дворца культуры им. Ленина. Также им предоставили квартиру маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек.

Информация о доме

Дом на Лермонтова — 1976 года постройки. Имеет центральное газоснабжение и железобетонные перекрытия. Учитывая, что они обрушились — взрыв был мощным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Красногорский (Челябинская область) днем 27 марта в жилом доме произошел взрыв газа. Ударной волной в квартирах вышибло стекла и разрушило балконы. Что известно о ЧП к данному часу — в сбойке URA.RU. Взрыв был слышен в разных точках поселках. В ближайших домах задрожали стены. Жители покинули жилища: кто-то из целей безопасности, кто-то из любопытства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрыв был такой силы, что от него разрушились межкомнатные и межквартирные перегородки. Сейчас сотрудники разбирают конструкции. После случившегося на место выехали все спецслужбы и первые лица региона. От МЧС в ликвидации последствий участвует 19 человек и 5 единиц техники. Также на месте находятся губернатор области Алексей Текслер, прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан. В результате взрыва погибла 82-летняя пенсионерка. Еще трое жильцов получили ранения и были госпитализированы. По соседству с домом, судя по картам, расположен детский сад №21. После случившегося воспитанников эвакуировали. По информации ГУ МЧС по региону, для размещения жильцов взорвавшегося дома в поселке развернут пункт временного размещения на базе Дворца культуры им. Ленина. Также им предоставили квартиру маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек. Дом на Лермонтова — 1976 года постройки. Имеет центральное газоснабжение и железобетонные перекрытия. Учитывая, что они обрушились — взрыв был мощным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...