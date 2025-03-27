В поселке Красногорский взорвался многоквартирный дом: что известно к этому часу

В поселке Красногорский взорвался многоквартирный дом

27 марта 2025 в 17:45 Размер текста - 17 +

Взрывной волной в квартирах выбило окна Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области новость из сюжета Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский В поселке Красногорский (Челябинская область) днем 27 марта в жилом доме произошел взрыв газа. Ударной волной в квартирах вышибло стекла и разрушило балконы. Что известно о ЧП к данному часу — в сбойке URA.RU. Стены задрожали Взрыв был слышен в разных точках поселках. В ближайших домах задрожали стены. Жители покинули жилища: кто-то из целей безопасности, кто-то из любопытства. Разрушились перекрытия Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрыв был такой силы, что от него разрушились межкомнатные и межквартирные перегородки. Сейчас сотрудники разбирают конструкции. Реакция властей После случившегося на место выехали все спецслужбы и первые лица региона. От МЧС в ликвидации последствий участвует 19 человек и 5 единиц техники. Также на месте находятся губернатор области Алексей Текслер, прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан. Погибшие и раненые В результате взрыва погибла 82-летняя пенсионерка. Еще трое жильцов получили ранения и были госпитализированы. А рядом детский сад По соседству с домом, судя по картам, расположен детский сад №21. После случившегося воспитанников эвакуировали. Пункты временного размещения По информации ГУ МЧС по региону, для размещения жильцов взорвавшегося дома в поселке развернут пункт временного размещения на базе Дворца культуры им. Ленина. Также им предоставили квартиру маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек. Информация о доме Дом на Лермонтова — 1976 года постройки. Имеет центральное газоснабжение и железобетонные перекрытия. Учитывая, что они обрушились — взрыв был мощным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Красногорский (Челябинская область) днем 27 марта в жилом доме произошел взрыв газа. Ударной волной в квартирах вышибло стекла и разрушило балконы. Что известно о ЧП к данному часу — в сбойке URA.RU. Взрыв был слышен в разных точках поселках. В ближайших домах задрожали стены. Жители покинули жилища: кто-то из целей безопасности, кто-то из любопытства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, взрыв был такой силы, что от него разрушились межкомнатные и межквартирные перегородки. Сейчас сотрудники разбирают конструкции. После случившегося на место выехали все спецслужбы и первые лица региона. От МЧС в ликвидации последствий участвует 19 человек и 5 единиц техники. Также на месте находятся губернатор области Алексей Текслер, прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан. В результате взрыва погибла 82-летняя пенсионерка. Еще трое жильцов получили ранения и были госпитализированы. По соседству с домом, судя по картам, расположен детский сад №21. После случившегося воспитанников эвакуировали. По информации ГУ МЧС по региону, для размещения жильцов взорвавшегося дома в поселке развернут пункт временного размещения на базе Дворца культуры им. Ленина. Также им предоставили квартиру маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек. Дом на Лермонтова — 1976 года постройки. Имеет центральное газоснабжение и железобетонные перекрытия. Учитывая, что они обрушились — взрыв был мощным.