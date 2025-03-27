27 марта 2025

Курганский чиновник Плюхин заставил УМВД выплатить компенсацию после увольнения

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший сотрудник полиции выиграл спор у УМВД по Курганской области
Бывший сотрудник полиции выиграл спор у УМВД по Курганской области Фото:
новость из сюжета
Споры курганских силовых ведомств с сотрудниками

Начальник ситуационного центра Курганской области из структуры правительства Андрей Плюхин выиграл трудовой спор с бывшим работодателем, управлением МВД региона. Мужчина добился признания незаконным дисциплинарного взыскания, из-за которого он был лишен выплат при увольнении. Полиция выплатит Плюхину компенсацию, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков.

«Плюхин уволился на фоне дисциплинарного взыскания. Мужчина обратился с иском в суд и выиграл дело. Полиция выплатит ему положенные деньги и компенсацию морального ущерба», — сообщили источники.

Редакция обратилась за комментариями горсуд Кургана. В пресс-службе организации подтвердили, что суд рассматривал гражданский спор Плюхина и УМВД региона.

Бывший замначальника следственного управления полиции потребовал отменить результаты служебной проверки о несоответствии. После нее он был лишен квалификационного звания и выплат. Плюхин подал иск к УМВД после увольнения и выиграл дело. Суд признал незаконными спорные приказы в отношении бывшего полковника. С ведомства были взысканы выплаты за добросовестное исполнение служебных обязанностей и надбавка к окладу за квалификационное звание. Помимо этого, управление МВД выплатит Плюхину компенсацию морального ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что замначальника СУ УМВД по Курганской области вышел на пенсию и устроился в правительственную структуру. В дальнейшем он перешел на работу в департамент общественной безопасности, где возглавил ситуационный центр.

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Начальник ситуационного центра Курганской области из структуры правительства Андрей Плюхин выиграл трудовой спор с бывшим работодателем, управлением МВД региона. Мужчина добился признания незаконным дисциплинарного взыскания, из-за которого он был лишен выплат при увольнении. Полиция выплатит Плюхину компенсацию, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков. «Плюхин уволился на фоне дисциплинарного взыскания. Мужчина обратился с иском в суд и выиграл дело. Полиция выплатит ему положенные деньги и компенсацию морального ущерба», — сообщили источники. Редакция обратилась за комментариями горсуд Кургана. В пресс-службе организации подтвердили, что суд рассматривал гражданский спор Плюхина и УМВД региона. Бывший замначальника следственного управления полиции потребовал отменить результаты служебной проверки о несоответствии. После нее он был лишен квалификационного звания и выплат. Плюхин подал иск к УМВД после увольнения и выиграл дело. Суд признал незаконными спорные приказы в отношении бывшего полковника. С ведомства были взысканы выплаты за добросовестное исполнение служебных обязанностей и надбавка к окладу за квалификационное звание. Помимо этого, управление МВД выплатит Плюхину компенсацию морального ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что замначальника СУ УМВД по Курганской области вышел на пенсию и устроился в правительственную структуру. В дальнейшем он перешел на работу в департамент общественной безопасности, где возглавил ситуационный центр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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