В челябинском поселке развернули ПВР после взрыва газа

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Взрыв дома в Еманжелинске
Из дома сами эвакуировались 33 жителей Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

Из дома в поселке Красногорский Челябинской области, где 27 марта произошел взрыв газа, самостоятельно эвакуировались 33 жителя, в том числе восемь детей. Для них развернуты пункты временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Самостоятельно из жилого дома эвакуировались 33 человека, в том числе восемь детей. Для размещения жильцов развернуты пункт временного размещения на базе Дворца культуры имени Ленина и квартира маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Взрыв газа произошел днем 27 марта на втором этаже пятиэтажки на улице Лермонтова. Погибла 82-летняя женщина, еще три человека получили травмы и направлены в больницу. на место выехал глава региона Алексей Текслер. Здесь уже работают все экстренные службы, прокуратура инициировала проверку происшествия. Ход событий читайте в трансляции URA.RU.

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Из дома в поселке Красногорский Челябинской области, где 27 марта произошел взрыв газа, самостоятельно эвакуировались 33 жителя, в том числе восемь детей. Для них развернуты пункты временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Самостоятельно из жилого дома эвакуировались 33 человека, в том числе восемь детей. Для размещения жильцов развернуты пункт временного размещения на базе Дворца культуры имени Ленина и квартира маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства. Взрыв газа произошел днем 27 марта на втором этаже пятиэтажки на улице Лермонтова. Погибла 82-летняя женщина, еще три человека получили травмы и направлены в больницу. на место выехал глава региона Алексей Текслер. Здесь уже работают все экстренные службы, прокуратура инициировала проверку происшествия. Ход событий читайте в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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