Власти ХМАО объявили о планах по добыче полезных ископаемых в Арктике

Власти Югры планируют добывать полезные ископаемые в Арктических районах — Березовском и Белоярском. Развитие этих территорий даст дополнительный толчок экономическому развитию округа, создаст новые производства и рабочие места, сказала замгубернатора Наталья Огородникова.
«У нас есть очень большие запасы в наших Арктических районах. У нас есть полярный кварц, которому мы еще не дали должной оценки. Помимо кварца есть еще очень много полезных ископаемых, которые в XXI веке встали на первые строчки спроса в мировой индустрии. Нефть и газ — это традиционные отрасли, а сейчас наша задача найти новые точки роста, которые стану драйвером к имеющимся богатствам. Возникнут новые производства и рабочие места», — приводит слова Огородниковой telegram-канал «Югра Z официально».
Ранее URA.RU писало, что Березовский и Белоярский районы вошли в федеральную земельную программу «Арктический гектар». Она предполагает создания условий для развития и освоения территорий, а также появления новых рабочих мест.
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