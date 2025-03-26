26 марта 2025

Власти ХМАО объявили о планах по добыче полезных ископаемых в Арктике

Власти ХМАО намерены добывать полярный кварц в Арктических районах
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО планируют добывать полезные ископаемые в Березовском и Белоярском районах
Власти ХМАО планируют добывать полезные ископаемые в Березовском и Белоярском районах Фото:

Власти Югры планируют добывать полезные ископаемые в Арктических районах — Березовском и Белоярском. Развитие этих территорий даст дополнительный толчок экономическому развитию округа, создаст новые производства и рабочие места, сказала замгубернатора Наталья Огородникова.

«У нас есть очень большие запасы в наших Арктических районах. У нас есть полярный кварц, которому мы еще не дали должной оценки. Помимо кварца есть еще очень много полезных ископаемых, которые в XXI веке встали на первые строчки спроса в мировой индустрии. Нефть и газ — это традиционные отрасли, а сейчас наша задача найти новые точки роста, которые стану драйвером к имеющимся богатствам. Возникнут новые производства и рабочие места», — приводит слова Огородниковой telegram-канал «Югра Z официально».

Ранее URA.RU писало, что Березовский и Белоярский районы вошли в федеральную земельную программу «Арктический гектар». Она предполагает создания условий для развития и освоения территорий, а также появления новых рабочих мест.

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Власти Югры планируют добывать полезные ископаемые в Арктических районах — Березовском и Белоярском. Развитие этих территорий даст дополнительный толчок экономическому развитию округа, создаст новые производства и рабочие места, сказала замгубернатора Наталья Огородникова. «У нас есть очень большие запасы в наших Арктических районах. У нас есть полярный кварц, которому мы еще не дали должной оценки. Помимо кварца есть еще очень много полезных ископаемых, которые в XXI веке встали на первые строчки спроса в мировой индустрии. Нефть и газ — это традиционные отрасли, а сейчас наша задача найти новые точки роста, которые стану драйвером к имеющимся богатствам. Возникнут новые производства и рабочие места», — приводит слова Огородниковой telegram-канал «Югра Z официально». Ранее URA.RU писало, что Березовский и Белоярский районы вошли в федеральную земельную программу «Арктический гектар». Она предполагает создания условий для развития и освоения территорий, а также появления новых рабочих мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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