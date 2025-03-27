После взрыва газа в челябинском поселке возбудили уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ Фото:
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Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

После взрыва газа в многоквартирном доме поселка Красногорский (Челябинская область) возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«В следственном отделе по городу Коркино СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководителем следственного управления по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты осматривают место ЧП. По делу назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Взрыв газа в доме произошел днем 27 марта. Хлопок был слышен из каждой точки поселка. В результате погибла 82-летняя пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с ожогами и переломами.

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После взрыва газа в многоквартирном доме поселка Красногорский (Челябинская область) возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «В следственном отделе по городу Коркино СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководителем следственного управления по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты осматривают место ЧП. По делу назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Взрыв газа в доме произошел днем 27 марта. Хлопок был слышен из каждой точки поселка. В результате погибла 82-летняя пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с ожогами и переломами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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