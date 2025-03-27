Челябинский губернатор Текслер прибыл на место ЧП в поселке Красногорский

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл на место ЧП в поселок Красногорский, где 27 марта произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Погибла бабушка, пострадала сильно одна пожилая женщина и мужчина», — дорожили Текслеру сразу по прибытию на место ЧП. Глава региона лично осмотрел поврежденные квартиры.
Взрыв газа произошел на втором этаже пятиэтажного дома №17 по улице Лермонтова днем 27 марта. На месте работают все экстренные службы, самостоятельно эвакуировались 33 человека, в том числе восемь детей. Для них работают пункты временного размещения, а также психологи МЧС.
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