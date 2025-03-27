В Челябинске VIP-менеджер РЖД попал под статью за коррупцию

В Челябинске замначальника эксплуатационного локомотивного депо попал под следствие. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту коррупции, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
«Преступления выявлены сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Железнодорожник подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Предварительно, железнодорожник в марте 2025 года получил через посредника от машинистов взятку в сумме 78 тысяч рублей. За это он закрывал глаза на их нарушения во время работы.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы», — отметили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».