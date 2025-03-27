В Челябинске VIP-менеджер РЖД попал под статью за коррупцию

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Замначальника эксплуатационного локомотивного депо задержан по подозрению в коррупции Фото:

В Челябинске замначальника эксплуатационного локомотивного депо попал под следствие. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту коррупции, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

«Преступления выявлены сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Железнодорожник подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Предварительно, железнодорожник в марте 2025 года получил через посредника от машинистов взятку в сумме 78 тысяч рублей. За это он закрывал глаза на их нарушения во время работы.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы», — отметили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

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В Челябинске замначальника эксплуатационного локомотивного депо попал под следствие. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту коррупции, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «Преступления выявлены сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Железнодорожник подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Предварительно, железнодорожник в марте 2025 года получил через посредника от машинистов взятку в сумме 78 тысяч рублей. За это он закрывал глаза на их нарушения во время работы. «Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы», — отметили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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