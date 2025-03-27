Пермяки стали чаще покупать квартиры за наличку

В Перми 75% квартир покупают за наличный расчет
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки откладывают решение о покупке квартиры в ипотеку
Пермяки откладывают решение о покупке квартиры в ипотеку Фото:

В Перми в 2025 году большинство покупателей приобретают жилую недвижимость за наличные. Доля таких сделок составляет около 75%, сообщил URA.RU, партнер сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» в Перми Виктор Груздев.

«С учетом текущих экономических условий доля неипотечных сделок на рынке недвижимости значительно увеличилась и достигла рекордных показателей — около 75%. Это связано с высокими процентными ставками по ипотечным кредитам, которые сейчас составляют в среднем 27%», — рассказал Груздев корреспонденту агентства.

Он добавил, что те, кто планировал приобрести недвижимость в ипотеку отказываются от этой идеи. Люди откладывают решение жилищного вопроса на 6-12 месяцев, надеясь на снижение ключевой ставки Центробанка и удешевление кредитов.

Также на увеличение доли сделок за наличный расчет в Перми обратил внимание руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Одной из причин стал повышенный спрос на программы рассрочки от застройщиков. Что же касается ипотеки, то в январе 2025 года был выдан 671 жилищный кредит. Это в 2,2 раза меньше, чем в декабре 2024 года.

Ранее URA.RU рассказало, что в феврале 2025 года наблюдался рост продаж квартир в новостройках. Количество сделок на первичном рынке увеличилось на 47,2%.

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В Перми в 2025 году большинство покупателей приобретают жилую недвижимость за наличные. Доля таких сделок составляет около 75%, сообщил URA.RU, партнер сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» в Перми Виктор Груздев. «С учетом текущих экономических условий доля неипотечных сделок на рынке недвижимости значительно увеличилась и достигла рекордных показателей — около 75%. Это связано с высокими процентными ставками по ипотечным кредитам, которые сейчас составляют в среднем 27%», — рассказал Груздев корреспонденту агентства. Он добавил, что те, кто планировал приобрести недвижимость в ипотеку отказываются от этой идеи. Люди откладывают решение жилищного вопроса на 6-12 месяцев, надеясь на снижение ключевой ставки Центробанка и удешевление кредитов. Также на увеличение доли сделок за наличный расчет в Перми обратил внимание руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Одной из причин стал повышенный спрос на программы рассрочки от застройщиков. Что же касается ипотеки, то в январе 2025 года был выдан 671 жилищный кредит. Это в 2,2 раза меньше, чем в декабре 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что в феврале 2025 года наблюдался рост продаж квартир в новостройках. Количество сделок на первичном рынке увеличилось на 47,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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