Пермяки стали чаще покупать квартиры за наличку

В Перми в 2025 году большинство покупателей приобретают жилую недвижимость за наличные. Доля таких сделок составляет около 75%, сообщил URA.RU, партнер сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» в Перми Виктор Груздев.
«С учетом текущих экономических условий доля неипотечных сделок на рынке недвижимости значительно увеличилась и достигла рекордных показателей — около 75%. Это связано с высокими процентными ставками по ипотечным кредитам, которые сейчас составляют в среднем 27%», — рассказал Груздев корреспонденту агентства.
Он добавил, что те, кто планировал приобрести недвижимость в ипотеку отказываются от этой идеи. Люди откладывают решение жилищного вопроса на 6-12 месяцев, надеясь на снижение ключевой ставки Центробанка и удешевление кредитов.
Также на увеличение доли сделок за наличный расчет в Перми обратил внимание руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Одной из причин стал повышенный спрос на программы рассрочки от застройщиков. Что же касается ипотеки, то в январе 2025 года был выдан 671 жилищный кредит. Это в 2,2 раза меньше, чем в декабре 2024 года.
Ранее URA.RU рассказало, что в феврале 2025 года наблюдался рост продаж квартир в новостройках. Количество сделок на первичном рынке увеличилось на 47,2%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!