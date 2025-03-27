Газовики три дня назад проверяли дом в челябинском поселке, где взорвался газ. Видео

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Взрыв дома в Еманжелинске, часть 5
В результате трагедии погибла пожилая женщина Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

Представители газовой службы три дня назад посещали дом №17 по улице Лермонтова в поселке Красногорский Челябинской области, где взорвался газ. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Три дня назад приходили газовики, проверяли дом. <…> [Причиной трагедии стала] утечка в подъезде», — сообщили URA.RU местные жители.

В результате взрыва бытового газа погибла 83-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали. В их числе, 36-летний парень, который получил ожоги и находится в тяжелом состоянии. «Погибшая бабушка не жила в квартире, в которой произошел взрыв», — сообщили ранее сотрудники МЧС губернатору Алексею Текслеру, прибывшему на место ЧП.

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Представители газовой службы три дня назад посещали дом №17 по улице Лермонтова в поселке Красногорский Челябинской области, где взорвался газ. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Три дня назад приходили газовики, проверяли дом. <…> [Причиной трагедии стала] утечка в подъезде», — сообщили URA.RU местные жители. В результате взрыва бытового газа погибла 83-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали. В их числе, 36-летний парень, который получил ожоги и находится в тяжелом состоянии. «Погибшая бабушка не жила в квартире, в которой произошел взрыв», — сообщили ранее сотрудники МЧС губернатору Алексею Текслеру, прибывшему на место ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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