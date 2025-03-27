Фоторепортаж с места ДТП в Екатеринбурге, где иномарка влетала в толпу

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Участники аварии прошли допрос с инспекторами ДПС
Участники аварии прошли допрос с инспекторами ДПС Фото:

В Екатеринбурге очевидцы окружили место жуткой аварии возле «Таганского ряда», где иномарка Chery Arrizo после столкновения въехала в толпу пешеходов, двое из которых дети. Одновременно с этим инспекторы ДПС регулируют движение на парализованной улице Технической. Туда отправился фотокорреспондент URA.RU и заснял происходящее.

Организована проверка
Организована проверка
Фото:
Очевидцы не отходят от места ЧП
Очевидцы не отходят от места ЧП
Фото:
Водителя BMW увезли знакомые
Водителя BMW увезли знакомые
Фото:
В аварию попала Chery Arrizo
В аварию попала Chery Arrizo
Фото:
Некоторые прохожие чуть ли не залазят в салон машины ГАИ
Некоторые прохожие чуть ли не залазят в салон машины ГАИ
Фото:
Инспекторы допросили водителей
Инспекторы допросили водителей
Фото:
Именно китайская иномарка влетела в людей
Именно китайская иномарка влетела в людей
Фото:
Машины начали эвакуировать
Машины начали эвакуировать
Фото:

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В Екатеринбурге очевидцы окружили место жуткой аварии возле «Таганского ряда», где иномарка Chery Arrizo после столкновения въехала в толпу пешеходов, двое из которых дети. Одновременно с этим инспекторы ДПС регулируют движение на парализованной улице Технической. Туда отправился фотокорреспондент URA.RU и заснял происходящее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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