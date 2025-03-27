Фоторепортаж с места ДТП в Екатеринбурге, где иномарка влетала в толпу

Участники аварии прошли допрос с инспекторами ДПС
В Екатеринбурге очевидцы окружили место жуткой аварии возле «Таганского ряда», где иномарка Chery Arrizo после столкновения въехала в толпу пешеходов, двое из которых дети. Одновременно с этим инспекторы ДПС регулируют движение на парализованной улице Технической. Туда отправился фотокорреспондент URA.RU и заснял происходящее.
Организована проверка
Очевидцы не отходят от места ЧП
Водителя BMW увезли знакомые
В аварию попала Chery Arrizo
Некоторые прохожие чуть ли не залазят в салон машины ГАИ
Инспекторы допросили водителей
Именно китайская иномарка влетела в людей
Машины начали эвакуировать
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!