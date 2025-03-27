Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился заселить жителей пострадавших квартир в поселке Красногорском в муниципальное жилье. Как сообщил глава региона, на городской жилплощади люди останутся до тех пор, пока власти будут ремонтировать взорвавшийся подъезд.
«Муниципальные квартиры будут предоставлены жителям, пока будем этот подъезд восстанавливать. В доме еще три подъезда. Сейчас работает комиссия, которая определит возможность вернуться в них людям», — заявил Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор добавил, что визуально третий и четвертый подъезды не пострадали. Текслер подчеркнул, что власти работают в тесном контакте с жителями. Необходимая помощь будет предоставлена. На месте происшествия объявят режим чрезвычайной ситуации. Регион обеспечит выплаты как за утрату имущества, так и компенсации для пострадавших.
Взрыв газа в многоэтажке 1976 года на улице Лермонтова произошел 27 марта и повредил окна и балконы. В результате инцидента погибла 82-летняя пенсионерка, трое жителей получили ранения, а воспитанников соседнего детского сада №21 эвакуировали. Также организован пункт временного размещения для пострадавших.
Полиция усилила охрану поселка. Замначальника ГУ МВД Игорь Белецкий координирует действия, обеспечивая безопасность граждан. Мобилизованы силы местного и соседнего МВД, а также дорожно-патрульные службы, которые регулируют движение для доступа аварийных служб.
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