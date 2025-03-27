Текслер: пострадавшие жители в челябинском поселке заедут в муниципальное жилье. Видео

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Алексей Текслер нашел жилье для пострадавших жителей
Алексей Текслер нашел жилье для пострадавших жителей Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился заселить жителей пострадавших квартир в поселке Красногорском в муниципальное жилье. Как сообщил глава региона, на городской жилплощади люди останутся до тех пор, пока власти будут ремонтировать взорвавшийся подъезд.

«Муниципальные квартиры будут предоставлены жителям, пока будем этот подъезд восстанавливать. В доме еще три подъезда. Сейчас работает комиссия, которая определит возможность вернуться в них людям», — заявил Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что визуально третий и четвертый подъезды не пострадали. Текслер подчеркнул, что власти работают в тесном контакте с жителями. Необходимая помощь будет предоставлена. На месте происшествия объявят режим чрезвычайной ситуации. Регион обеспечит выплаты как за утрату имущества, так и компенсации для пострадавших.

Взрыв газа в многоэтажке 1976 года на улице Лермонтова произошел 27 марта и повредил окна и балконы. В результате инцидента погибла 82-летняя пенсионерка, трое жителей получили ранения, а воспитанников соседнего детского сада №21 эвакуировали. Также организован пункт временного размещения для пострадавших.

Полиция усилила охрану поселка. Замначальника ГУ МВД Игорь Белецкий координирует действия, обеспечивая безопасность граждан. Мобилизованы силы местного и соседнего МВД, а также дорожно-патрульные службы, которые регулируют движение для доступа аварийных служб.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился заселить жителей пострадавших квартир в поселке Красногорском в муниципальное жилье. Как сообщил глава региона, на городской жилплощади люди останутся до тех пор, пока власти будут ремонтировать взорвавшийся подъезд. «Муниципальные квартиры будут предоставлены жителям, пока будем этот подъезд восстанавливать. В доме еще три подъезда. Сейчас работает комиссия, которая определит возможность вернуться в них людям», — заявил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что визуально третий и четвертый подъезды не пострадали. Текслер подчеркнул, что власти работают в тесном контакте с жителями. Необходимая помощь будет предоставлена. На месте происшествия объявят режим чрезвычайной ситуации. Регион обеспечит выплаты как за утрату имущества, так и компенсации для пострадавших. Взрыв газа в многоэтажке 1976 года на улице Лермонтова произошел 27 марта и повредил окна и балконы. В результате инцидента погибла 82-летняя пенсионерка, трое жителей получили ранения, а воспитанников соседнего детского сада №21 эвакуировали. Также организован пункт временного размещения для пострадавших. Полиция усилила охрану поселка. Замначальника ГУ МВД Игорь Белецкий координирует действия, обеспечивая безопасность граждан. Мобилизованы силы местного и соседнего МВД, а также дорожно-патрульные службы, которые регулируют движение для доступа аварийных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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