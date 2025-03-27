ЕС подготовит свой план по перемирию на Украине

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Страны ЕС планируют разработать план по соблюдению условий прекращения огня на Украине в течение трех недель
Страны ЕС планируют разработать план по соблюдению условий прекращения огня на Украине в течение трех недель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейский союз начинает подготовку собственного плана по перемирию на Украине. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в течение трех недель будет создана «коалиция желающих», задачей которой станет разработка «гарантий безопасности» для Киева в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

«Коалиция желающих» планирует в течение 3 недель подготовить свое предложение по соблюдению прекращения огня на Украине», — заявил Макрон. Его слова приводит телеканал BFM TV.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены создать коалицию из 37 стран для развертывания миротворческих сил на Украине и предоставления ей гарантий безопасности. Однако, по информации от газеты Telegraph, британские военные назвали эти планы «политическим театром» из-за отсутствия ясных деталей. Агентство Reuters позже сообщило, что на предстоящем саммите коалиции в Париже участники будут рассматривать возможности и формы поддержки Украины, передает «Царьград».

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Европейский союз начинает подготовку собственного плана по перемирию на Украине. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в течение трех недель будет создана «коалиция желающих», задачей которой станет разработка «гарантий безопасности» для Киева в рамках возможного мирного соглашения с Россией. «Коалиция желающих» планирует в течение 3 недель подготовить свое предложение по соблюдению прекращения огня на Украине», — заявил Макрон. Его слова приводит телеканал BFM TV. Ранее агентство Bloomberg писало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены создать коалицию из 37 стран для развертывания миротворческих сил на Украине и предоставления ей гарантий безопасности. Однако, по информации от газеты Telegraph, британские военные назвали эти планы «политическим театром» из-за отсутствия ясных деталей. Агентство Reuters позже сообщило, что на предстоящем саммите коалиции в Париже участники будут рассматривать возможности и формы поддержки Украины, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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