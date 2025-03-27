ЕС подготовит свой план по перемирию на Украине

Европейский союз начинает подготовку собственного плана по перемирию на Украине. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в течение трех недель будет создана «коалиция желающих», задачей которой станет разработка «гарантий безопасности» для Киева в рамках возможного мирного соглашения с Россией.
«Коалиция желающих» планирует в течение 3 недель подготовить свое предложение по соблюдению прекращения огня на Украине», — заявил Макрон. Его слова приводит телеканал BFM TV.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены создать коалицию из 37 стран для развертывания миротворческих сил на Украине и предоставления ей гарантий безопасности. Однако, по информации от газеты Telegraph, британские военные назвали эти планы «политическим театром» из-за отсутствия ясных деталей. Агентство Reuters позже сообщило, что на предстоящем саммите коалиции в Париже участники будут рассматривать возможности и формы поддержки Украины, передает «Царьград».
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