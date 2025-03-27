Взрыв в Красногорском произошел из-за попытки суицида одного из жильцов

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Взрыв дома в Еманжелинске, часть 2
В результате взрыва в жилом доме погибла пенсионерка Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

Взрыв многоквартирного дома в поселке Красногорский (Челябинская область) произошел, предварительно, в результате попытки суицида одного из жильцов. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Мужчина, будучи пьяным, попытался совершить суицид. В результате произошел взрыв», — рассказал источник.

В результате взрыва пенсионерка, жившая по соседству, скончалась. Виновник же остался жив, но получил 70% ожогов тела. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Взрыв случился днем. Ударной волной в доме выбило стекла и повредило балконы. На месте работает губернатор Алексей Текслер.

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Взрыв многоквартирного дома в поселке Красногорский (Челябинская область) произошел, предварительно, в результате попытки суицида одного из жильцов. Об этом URA.RU рассказал источник. «Мужчина, будучи пьяным, попытался совершить суицид. В результате произошел взрыв», — рассказал источник. В результате взрыва пенсионерка, жившая по соседству, скончалась. Виновник же остался жив, но получил 70% ожогов тела. Сейчас за его жизнь борются врачи. Взрыв случился днем. Ударной волной в доме выбило стекла и повредило балконы. На месте работает губернатор Алексей Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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