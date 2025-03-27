В Красногорском ликвидируют последствия взрыва в жилом доме: что известно о ЧП к этому часу

В поселке Красногорский экстренные службы продолжают ликвидировать последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Лермонтова. Новые детали ЧП — в материале URA.RU.
Личности пострадавших
При взрыве погибла 83-летняя пенсионерка. Еще трое жителей были доставлены в больницу. Среди пострадавших 75-летняя женщина. Она получила перелом ноги и руки, ЗЧМТ. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. 45-летний мужчина получил ожоги, госпитализирован в Ожоговый центр Челябинска. Он тоже оценивается как «тяжелый». 76-летний мужчина получил незначительные травмы. Это легкая степень тяжести, пострадавшего госпитализируют для осмотра.
Новые пострадавшие
Число пострадавших увеличилось после обращения одного из мужчин. Его в шоковом состоянии госпитализировали для осмотра.
Сила взрывной волны
Взрыв был такой силы, что разрушил межкомнатные и межквартирные перегородки. А оказавшийся на улице пенсионер не смог устоять на ногах после взрыва.
Уголовное дело
Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководителем следственного управления по Челябинской области.
Виновник взрыва
Виновником, предварительно, стал один из жильцов. Он попытался совершить суицид, а в результате взорвал дом. Погибла его соседка, 83-летняя пенсионерка. Сам же мужчина остался жив, но получил 70% ожогов тела.
Жители разъехались по родственникам
Жители взорвавшегося дома на время разъехались по родственникам. Лишь одна семья решила остаться в ПВР.
Что будет с домом
По словам губернатора Алексея Текслера, дом будет отремонтирован. Он держит ситуацию на контроле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».