В Красногорском ликвидируют последствия взрыва в жилом доме: что известно о ЧП к этому часу

Предварительной причиной взрыва газа в Красногорском стала попытка суицида
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Взрыв дома в Еманжелинске, часть 5
Жители взорвавшегося дома разъехались по родственникам Фото:
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Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

В поселке Красногорский экстренные службы продолжают ликвидировать последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Лермонтова. Новые детали ЧП — в материале URA.RU.

Личности пострадавших

При взрыве погибла 83-летняя пенсионерка. Еще трое жителей были доставлены в больницу. Среди пострадавших 75-летняя женщина. Она получила перелом ноги и руки, ЗЧМТ. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. 45-летний мужчина получил ожоги, госпитализирован в Ожоговый центр Челябинска. Он тоже оценивается как «тяжелый». 76-летний мужчина получил незначительные травмы. Это легкая степень тяжести, пострадавшего госпитализируют для осмотра.

Новые пострадавшие

Число пострадавших увеличилось после обращения одного из мужчин. Его в шоковом состоянии госпитализировали для осмотра.

Сила взрывной волны

Взрыв был такой силы, что разрушил межкомнатные и межквартирные перегородки. А оказавшийся на улице пенсионер не смог устоять на ногах после взрыва.

Уголовное дело

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководителем следственного управления по Челябинской области.

Виновник взрыва

Виновником, предварительно, стал один из жильцов. Он попытался совершить суицид, а в результате взорвал дом. Погибла его соседка, 83-летняя пенсионерка. Сам же мужчина остался жив, но получил 70% ожогов тела.

Жители разъехались по родственникам

Жители взорвавшегося дома на время разъехались по родственникам. Лишь одна семья решила остаться в ПВР.

Что будет с домом

По словам губернатора Алексея Текслера, дом будет отремонтирован. Он держит ситуацию на контроле.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В поселке Красногорский экстренные службы продолжают ликвидировать последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Лермонтова. Новые детали ЧП — в материале URA.RU. При взрыве погибла 83-летняя пенсионерка. Еще трое жителей были доставлены в больницу. Среди пострадавших 75-летняя женщина. Она получила перелом ноги и руки, ЗЧМТ. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. 45-летний мужчина получил ожоги, госпитализирован в Ожоговый центр Челябинска. Он тоже оценивается как «тяжелый». 76-летний мужчина получил незначительные травмы. Это легкая степень тяжести, пострадавшего госпитализируют для осмотра. Число пострадавших увеличилось после обращения одного из мужчин. Его в шоковом состоянии госпитализировали для осмотра. Взрыв был такой силы, что разрушил межкомнатные и межквартирные перегородки. А оказавшийся на улице пенсионер не смог устоять на ногах после взрыва. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководителем следственного управления по Челябинской области. Виновником, предварительно, стал один из жильцов. Он попытался совершить суицид, а в результате взорвал дом. Погибла его соседка, 83-летняя пенсионерка. Сам же мужчина остался жив, но получил 70% ожогов тела. Жители взорвавшегося дома на время разъехались по родственникам. Лишь одна семья решила остаться в ПВР. По словам губернатора Алексея Текслера, дом будет отремонтирован. Он держит ситуацию на контроле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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