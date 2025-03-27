Курганские власти выделят Шадринску более шести миллиардов рублей

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В Шадринске прошло совещание по поводу проектов на шесть млрд рублей
В Шадринске прошло совещание по поводу проектов на шесть млрд рублей Фото:

В Шадринск (Курганская область) направят шесть миллиардов рублей на реализацию новых инвестиционных проектов. В городе начнутся работы по шести новым проектам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Шадринска.

«В Шадринске сейчас в стадии реализации 30 инвестпроектов на 7,5 млрд рублей. В этом году добавится еще на сумму свыше шести млрд», — указано в посте «Шадринск. Официально».

Все это прозвучало на заседании в мэрии, которое проводил замгубернатора Сергей Гаврин. На встрече также обсуждалось, что на фоне активизации инвестиционной деятельности в Шадринске растет популярность льгот и субсидий от Инвестиционного агентства, которыми за последние четыре года воспользовались 91 субъект, получив около 371 млн рублей. 

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В Шадринск (Курганская область) направят шесть миллиардов рублей на реализацию новых инвестиционных проектов. В городе начнутся работы по шести новым проектам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Шадринска. «В Шадринске сейчас в стадии реализации 30 инвестпроектов на 7,5 млрд рублей. В этом году добавится еще на сумму свыше шести млрд», — указано в посте «Шадринск. Официально». Все это прозвучало на заседании в мэрии, которое проводил замгубернатора Сергей Гаврин. На встрече также обсуждалось, что на фоне активизации инвестиционной деятельности в Шадринске растет популярность льгот и субсидий от Инвестиционного агентства, которыми за последние четыре года воспользовались 91 субъект, получив около 371 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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