Происшествия Губернатор Текслер созвал оперштаб из-за взрыва газа в Красногорском 27 марта 2025 в 19:55 Размер текста - 17 + Алексей Текслер держит ситуацию на контроле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание оперштаба по взрыву газа в поселке Красногорский. Он ориентировал присутствующих на оказание комплексной помощи пострадавшим жителям, сообщает пресс-служба правительства области. «Задача номер один — оказание помощи пострадавшим. Сейчас обеспечим дополнительный контроль, мониторинг состояния здоровья, будем держать вопрос на контроле. Учитывая, что уже вечер, сейчас главная задача, коллеги, — оказать помощь тем, чьи помещения пострадали», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства. Вопрос о восстановлении дома отложили на 28 марта. Губернатор держит его на контроле. Взрыв газа произошел в доме по улице Лермонтова. Предварительно, причиной стала попытка суицида одного из жильцов. В результате погибла 83-летняя пенсионерка. Еще трое жильцов получили травмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание оперштаба по взрыву газа в поселке Красногорский. Он ориентировал присутствующих на оказание комплексной помощи пострадавшим жителям, сообщает пресс-служба правительства области. «Задача номер один — оказание помощи пострадавшим. Сейчас обеспечим дополнительный контроль, мониторинг состояния здоровья, будем держать вопрос на контроле. Учитывая, что уже вечер, сейчас главная задача, коллеги, — оказать помощь тем, чьи помещения пострадали», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства. Вопрос о восстановлении дома отложили на 28 марта. Губернатор держит его на контроле. Взрыв газа произошел в доме по улице Лермонтова. Предварительно, причиной стала попытка суицида одного из жильцов. В результате погибла 83-летняя пенсионерка. Еще трое жильцов получили травмы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям