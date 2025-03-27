Губернатор Текслер созвал оперштаб из-за взрыва газа в Красногорском

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание оперштаба по взрыву газа в поселке Красногорский. Он ориентировал присутствующих на оказание комплексной помощи пострадавшим жителям, сообщает пресс-служба правительства области.
«Задача номер один — оказание помощи пострадавшим. Сейчас обеспечим дополнительный контроль, мониторинг состояния здоровья, будем держать вопрос на контроле. Учитывая, что уже вечер, сейчас главная задача, коллеги, — оказать помощь тем, чьи помещения пострадали», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства.
Вопрос о восстановлении дома отложили на 28 марта. Губернатор держит его на контроле.
Взрыв газа произошел в доме по улице Лермонтова. Предварительно, причиной стала попытка суицида одного из жильцов. В результате погибла 83-летняя пенсионерка. Еще трое жильцов получили травмы.
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