Происшествия Семья погибшей при взрыве газа челябинки получит миллион рублей 27 марта 2025 в 20:03 Размер текста - 17 + Деньги пострадавшим будут направлены из бюджета области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский Семья 83-летней пенсионерки, погибшей при взрыве газа в многоквартирном доме поселка Красногорский (Челябинская область), получит 1 млн рублей. Такое решение по итогам совещания оперативного штаба принял губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства области. «Семье погибшей женщины будет направлен миллион рублей», — сообщает пресс-служба правительства. Деньги будут направлены из бюджета области. Пострадавшие в ЧП жители также получат выплаты от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Кроме того, владельцы пострадавших помещений также получат компенсацию за утрату имущества от 75 до 150 тысяч рублей на каждого человека. Размер выплаты будет определен по результатам работы муниципальной комиссии. Взрыв газа в пятиэтажке произошел днем 27 марта. Предварительно, причиной ЧП стала попытка одного из жильцов совершить суицид. Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Семья 83-летней пенсионерки, погибшей при взрыве газа в многоквартирном доме поселка Красногорский (Челябинская область), получит 1 млн рублей. Такое решение по итогам совещания оперативного штаба принял губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства области. «Семье погибшей женщины будет направлен миллион рублей», — сообщает пресс-служба правительства. Деньги будут направлены из бюджета области. Пострадавшие в ЧП жители также получат выплаты от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Кроме того, владельцы пострадавших помещений также получат компенсацию за утрату имущества от 75 до 150 тысяч рублей на каждого человека. Размер выплаты будет определен по результатам работы муниципальной комиссии. Взрыв газа в пятиэтажке произошел днем 27 марта. Предварительно, причиной ЧП стала попытка одного из жильцов совершить суицид. Сейчас в произошедшем разбираются следователи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям