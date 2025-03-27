Екатеринбуржцы просят врио губернатора Дениса Паслера заняться транспортной проблемой, сделать столицу Урала чище, решить затянувшийся вопрос с развитием метро (впрочем, об этом Паслер и сам говорил президенту РФ Владимиру Путину накануне). А еще есть пожелание провести газ в деревни. Таковы итоги опроса, проведенного URA.RU за день до приезда нового главы региона.
«На транспорт [нужно обратить внимание]. Потому что мы с этим сталкиваемся. Метро нам надо. Проблемы ЖКХ [решить]», — заявила одна из опрошенных. Подчеркнув, что фамилию Паслера слышала, но о нем ничего особенно не знает.
Еще в Екатеринбурге необходимо достроить набережную у реки Исеть, посчитала прогуливающаяся по Макаровскому мосту пара. «Мы в Заречном живем. Чтобы туда нам набережную достроили. Еще там мостик хотели когда-то сделать. Ну и на производство [надо обратить внимание], наверное. Заводы-то что-то у нас как-то не лишку там работают. И сельскому хозяйству побольше внимания уделить. В деревнях-то ни газа, ни света», — отметили собеседники, добавив, что также только слышали фамилию нового губернатора.
«Наверное, дороги, поддержание чистоты. Оно хоть у нас и на уровне, по крайней мере в Свердловской области, как я мог обратить внимание, но, допустим, недавно был матч „Автомобилиста“ и вокруг стадиона было прямо мусорно. Хотелось бы чуть больше организованности в эти моменты», — добавил парень.
Также горожане обратили внимание на проблему с самокатами. «Это бич какой-то», — возмутились женщины. «Самокаты можно оставить, но то, что их стало больше в этом году, их не уменьшили, а увеличили, — это будет вообще страшно ходить по улицам. Тут дети гуляют. А они несутся», — посетовали они. Еще больше реплик — в нашем видео.
А еще мы провели опрос в нашем telegram-канале «Екатское чтиво». И вот дополнение к списку ожиданий от Паслера:
- Поднять сельское хозяйство;
- Увеличить зарплаты бюджетникам;
- Защитить зеленые зоны от застройки;
- Отремонтировать сети ЖКХ;
- Прекратить точечную застройку и продажу земель не по назначению;
- Восстановить здравоохранение;
- Обновить автобусы;
- Сделать дороги;
- Снизить цены в продуктовых магазинах;
- Убрать нехватку кадров в государственных учреждениях;
- Решить вопрос с бродячими собаками;
- Сделать студентам УрФУ дополнительный транспорт до общежития в Новокольцово;
- Снести старые дома и общежития;
- Положить нормальную плитку на основных улицах.
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер сменил Евгения Куйвашева на посту губернатора родной для него, Паслера, Свердловской области 26 марта. Оренбуржье Паслер возглавлял с 2019 года, а в 2012-2016 годах был свердловским премьером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!