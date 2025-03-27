«Не проснулись»: ХК «Трактор» начал плей-офф с поражения

ХК «Трактор» проиграл первую игру плей-офф

27 марта 2025 в 21:24 Размер текста - 17 +

«Трактор» начал плей-офф с проигрыша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский ХК «Трактор» начал серию плей-офф 2024/2025 года против «Адмирала» (Владивосток) с поражения. При домашних трибунах «черно-белые» проиграли со счетом 4-5. Первый период стал «холодным душем» для челябинцев. Спустя около половины первой двадцатиминутки «Трактор» уже проигрывал в две шайбы. У «Адмирала» отличились Александр Шевченко и Шэйн Принс. С началом второго периода проблемы у «Трактора» продолжились. Положение усугубили удаления. Как итог — третья шайба от Егора Петухова. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после такого решил перетасовать звенья. Тактика сработала: команда «проснулась». Остап Сафин на восьмой минуте второго периода отыграл одну шайбу, а спустя пять минут Чарльз Робинсон сократил разрыв до минимума. Настрой челябинцев не пропал даже после ответной шайбы в исполнении Даниила Гутика с последующей заменой Зака Фукале на Сергея Мыльникова. Наоборот: они усилили давление на ворота «Адмирала», но до конца периода голов зрители больше не увидели. В третьем периоде «черно-белые» по инерции продолжили накатываться на ворота «Адмирала». Даже пятая шайба владивостокцев в исполнении Аркадия Шестакова не смутила команду: терять было нечего. Гол Виталия Кравцова вернул «Трактор» в игру, а второй гол Сафина устроил валидольную концовку. Но сравнять счет команда не смогла. Итог встречи 5-4 в пользу «Адмирала». Следующая игра серии состоится 29 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский ХК «Трактор» начал серию плей-офф 2024/2025 года против «Адмирала» (Владивосток) с поражения. При домашних трибунах «черно-белые» проиграли со счетом 4-5. Первый период стал «холодным душем» для челябинцев. Спустя около половины первой двадцатиминутки «Трактор» уже проигрывал в две шайбы. У «Адмирала» отличились Александр Шевченко и Шэйн Принс. С началом второго периода проблемы у «Трактора» продолжились. Положение усугубили удаления. Как итог — третья шайба от Егора Петухова. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после такого решил перетасовать звенья. Тактика сработала: команда «проснулась». Остап Сафин на восьмой минуте второго периода отыграл одну шайбу, а спустя пять минут Чарльз Робинсон сократил разрыв до минимума. Настрой челябинцев не пропал даже после ответной шайбы в исполнении Даниила Гутика с последующей заменой Зака Фукале на Сергея Мыльникова. Наоборот: они усилили давление на ворота «Адмирала», но до конца периода голов зрители больше не увидели. В третьем периоде «черно-белые» по инерции продолжили накатываться на ворота «Адмирала». Даже пятая шайба владивостокцев в исполнении Аркадия Шестакова не смутила команду: терять было нечего. Гол Виталия Кравцова вернул «Трактор» в игру, а второй гол Сафина устроил валидольную концовку. Но сравнять счет команда не смогла. Итог встречи 5-4 в пользу «Адмирала». Следующая игра серии состоится 29 марта.