Путин поручил обеспечить Сибирь и Урал железнодорожным выходом к Арктике

Сибирь и Урал должны получить железнодорожный выход к Арктике, чтобы разгрузить Транссиб .Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Арктическом форуме.
Он также отметил, что России нужен собственный торговый флот в Арктике, заявил Путин. Глава РФ поручил правительству расширить возможности портов в регионе и проработать строительство новых гаваней.
Он также призвал развивать строительство новых верфей, в частности, поддерживать собственное судостроение, но и закупать суда за границей.
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