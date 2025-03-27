Путин поручил обеспечить Сибирь и Урал железнодорожным выходом к Арктике

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Путин призвал создать торговый флот в Арктике
Путин призвал создать торговый флот в Арктике Фото:

Сибирь и Урал должны получить железнодорожный выход к Арктике, чтобы разгрузить Транссиб .Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Арктическом форуме. 

Он также отметил, что России нужен собственный торговый флот в Арктике, заявил Путин. Глава РФ поручил правительству расширить возможности портов в регионе и проработать строительство новых гаваней.

Он также призвал развивать строительство новых верфей, в частности, поддерживать собственное судостроение, но и закупать суда за границей.

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Сибирь и Урал должны получить железнодорожный выход к Арктике, чтобы разгрузить Транссиб .Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Арктическом форуме.  Он также отметил, что России нужен собственный торговый флот в Арктике, заявил Путин. Глава РФ поручил правительству расширить возможности портов в регионе и проработать строительство новых гаваней. Он также призвал развивать строительство новых верфей, в частности, поддерживать собственное судостроение, но и закупать суда за границей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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