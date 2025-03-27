В Академическом районе Екатеринбурга из-за коммунальной аварии часть улицы Евгения Савкова оказалась залита канализационными стоками. Информацией и видео с URA.RU поделился читатель.
«Тут целое море! Вонь стоит невыносимая на полрайона. Я на машине кое-как проехал, и то противно. А люди вброд перебираются», — описал собеседник и в доказательство предоставил кадры.
На них видно залитую часть проезжей части. Автомобили стараются ехать осторожно, без брызг. «Походу, мы в Сицилию заезжаем… Все фекалиями затопило, вонища капец какая, жесть. Бежит ручей, течет ручей… Все в говне. Канализацию прорвало по ходу дела», — комментируют за кадром авторы видео.
Корреспондент обратился в пресс-службу городского «Водоканала» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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