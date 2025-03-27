Общество ЖКХ и Городская среда «Люди вброд перебираются»: Академический район затопило фекалиями. Видео Академический район в Екатеринбурге залило нечистотами из-за коммунальной аварии 27 марта 2025 в 23:07 Размер текста - 17 + Горожане пожаловались на потоки нечистот и неприятный запах Фото: Илья Московец © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга из-за коммунальной аварии часть улицы Евгения Савкова оказалась залита канализационными стоками. Информацией и видео с URA.RU поделился читатель. «Тут целое море! Вонь стоит невыносимая на полрайона. Я на машине кое-как проехал, и то противно. А люди вброд перебираются», — описал собеседник и в доказательство предоставил кадры. На них видно залитую часть проезжей части. Автомобили стараются ехать осторожно, без брызг. «Походу, мы в Сицилию заезжаем… Все фекалиями затопило, вонища капец какая, жесть. Бежит ручей, течет ручей… Все в говне. Канализацию прорвало по ходу дела», — комментируют за кадром авторы видео. Корреспондент обратился в пресс-службу городского «Водоканала» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Академическом районе Екатеринбурга из-за коммунальной аварии часть улицы Евгения Савкова оказалась залита канализационными стоками. Информацией и видео с URA.RU поделился читатель. «Тут целое море! Вонь стоит невыносимая на полрайона. Я на машине кое-как проехал, и то противно. А люди вброд перебираются», — описал собеседник и в доказательство предоставил кадры. На них видно залитую часть проезжей части. Автомобили стараются ехать осторожно, без брызг. «Походу, мы в Сицилию заезжаем… Все фекалиями затопило, вонища капец какая, жесть. Бежит ручей, течет ручей… Все в говне. Канализацию прорвало по ходу дела», — комментируют за кадром авторы видео. Корреспондент обратился в пресс-службу городского «Водоканала» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям