«Люди вброд перебираются»: Академический район затопило фекалиями. Видео

Академический район в Екатеринбурге залило нечистотами из-за коммунальной аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на площадку «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Екатеринбург, титановая долина, крышка люка, колодец, производство
Горожане пожаловались на потоки нечистот и неприятный запах Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга из-за коммунальной аварии часть улицы Евгения Савкова оказалась залита канализационными стоками. Информацией и видео с URA.RU поделился читатель.

«Тут целое море! Вонь стоит невыносимая на полрайона. Я на машине кое-как проехал, и то противно. А люди вброд перебираются», — описал собеседник и в доказательство предоставил кадры.

На них видно залитую часть проезжей части. Автомобили стараются ехать осторожно, без брызг. «Походу, мы в Сицилию заезжаем… Все фекалиями затопило, вонища капец какая, жесть. Бежит ручей, течет ручей… Все в говне. Канализацию прорвало по ходу дела», — комментируют за кадром авторы видео.

Корреспондент обратился в пресс-службу городского «Водоканала» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

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В Академическом районе Екатеринбурга из-за коммунальной аварии часть улицы Евгения Савкова оказалась залита канализационными стоками. Информацией и видео с URA.RU поделился читатель. «Тут целое море! Вонь стоит невыносимая на полрайона. Я на машине кое-как проехал, и то противно. А люди вброд перебираются», — описал собеседник и в доказательство предоставил кадры. На них видно залитую часть проезжей части. Автомобили стараются ехать осторожно, без брызг. «Походу, мы в Сицилию заезжаем… Все фекалиями затопило, вонища капец какая, жесть. Бежит ручей, течет ручей… Все в говне. Канализацию прорвало по ходу дела», — комментируют за кадром авторы видео. Корреспондент обратился в пресс-службу городского «Водоканала» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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