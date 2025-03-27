На двух ключевых автодорогах Челябинской области ограничат движение

На двух ключевых автодорогах региона 28 марта пройдут плановые ремонтные работы, которые потребуют изменения организации движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.
«С 10:00 до 14:00 часов на участке с 1581 по 1585 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“ будут проводится дорожные работы. Также запланированы дорожные работы по ремонту дорожного покрытия с 10:00 до 18:00 часов на участке с 46 по 55 км автодороги „Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск“», — заявляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Сотрудники ДПС будут осуществлять реверсивное движение на этих двух направлениях. Водителей призывают учитывайте данную информацию при планировании маршрута.
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