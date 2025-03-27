На двух ключевых автодорогах Челябинской области ограничат движение

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Движение ограничат из-за ремонта дорог
Движение ограничат из-за ремонта дорог Фото:

На двух ключевых автодорогах региона 28 марта пройдут плановые ремонтные работы, которые потребуют изменения организации движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области. 

«С 10:00 до 14:00 часов на участке с 1581 по 1585 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“ будут проводится дорожные работы. Также запланированы дорожные работы по ремонту дорожного покрытия с 10:00 до 18:00 часов на участке с 46 по 55 км автодороги „Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск“», — заявляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.  

Сотрудники ДПС будут осуществлять реверсивное движение на этих двух направлениях. Водителей призывают учитывайте данную информацию при планировании маршрута.

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На двух ключевых автодорогах региона 28 марта пройдут плановые ремонтные работы, которые потребуют изменения организации движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.  «С 10:00 до 14:00 часов на участке с 1581 по 1585 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“ будут проводится дорожные работы. Также запланированы дорожные работы по ремонту дорожного покрытия с 10:00 до 18:00 часов на участке с 46 по 55 км автодороги „Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск“», — заявляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.   Сотрудники ДПС будут осуществлять реверсивное движение на этих двух направлениях. Водителей призывают учитывайте данную информацию при планировании маршрута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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