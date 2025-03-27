Американцы пытаются вытащить бронетранспортер из болота на границе с Белоруссией

Американские военные пытаются вытащить из болота у границы с Белоруссией бронетранспортер M88 Hercules. На полигоне Пабраде в Литве во время учений пропали четверо солдат армии США. Внутри техники могут находиться четверо, заявил литовский премьер Гинтаутас Палуцкас. Машину обнаружили при помощи миноискателей, сообщил командующий спасательной операцией, подполковник Аушрюс Буйкус.
«Мы не можем сказать конкретно, какая глубина и как бронетранспортер лег на дно. Не хочу строить предположения о сроках, потому что в каждый момент мы сталкиваемся с той или иной проблемой — это вода, это ил», — цитирует Аушрюса Буйкуса издание РБК.
По данным спасателей, глубина болота на территории может достигать 3–5 метров. Сейчас военные укрепляют берег, чтобы тяжелая техника могла подъехать. Болото, в которое угодил БТР — клюквенное, там есть торфяные пустоши.
Ранее Минобороны Литвы заявило о намерении разместить противопехотные и противотанковые мины на границе с РФ и Белоруссией, передает RT. До этого ЕС выделил Польше 100 млн евро на «защиту от России», передает «Национальная служба новостей».
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