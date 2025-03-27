27 марта 2025

«Коммерсант»: в РФ взыскали активы нефтекомпании бизнес-партнера Ходорковского*

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Нефтесервисные компании иноагента отошли в казну
Нефтесервисные компании иноагента отошли в казну Фото:

Арбитражный суд Калининградской области взыскал в казну 100% группы нефтесервисных компаний «Борец». Компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче нефти в России владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, бизнес-партнер беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом), пишет «Коммерсант». 

«Проведенная Генпрокуратурой проверка выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий группы нефтесервисных компаний „Борец“ под иностранным контролем. Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний „Борец“, — сообщает издание

В свете военных действий и последующих российских ограничений на иностранный капитал в стратегически важных секторах экономики, как утверждает Генеральная прокуратура, ответчики предприняли шаги для скрытия владения своими активами. По указанию Шабада, Штульберга и Невзлина, основная компания Sultecor Investments Limited перерегистрировала свою юридическую юрисдикцию с Кипра на Россию.

В январе текущего года Генпрокуратура выдвинула требование о признании недействительными тех сделок, которые привели к переходу управления стратегически важными предприятиями, входящими в группу «Домодедово», в руки иностранных компаний. Отмечается, что в результате этих сделок прибыль данных предприятий также была переведена в юрисдикции за рубежом, напоминает RT.

*Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ

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Арбитражный суд Калининградской области взыскал в казну 100% группы нефтесервисных компаний «Борец». Компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче нефти в России владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, бизнес-партнер беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом), пишет «Коммерсант».  «Проведенная Генпрокуратурой проверка выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий группы нефтесервисных компаний „Борец“ под иностранным контролем. Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний „Борец“, — сообщает издание.  В свете военных действий и последующих российских ограничений на иностранный капитал в стратегически важных секторах экономики, как утверждает Генеральная прокуратура, ответчики предприняли шаги для скрытия владения своими активами. По указанию Шабада, Штульберга и Невзлина, основная компания Sultecor Investments Limited перерегистрировала свою юридическую юрисдикцию с Кипра на Россию. В январе текущего года Генпрокуратура выдвинула требование о признании недействительными тех сделок, которые привели к переходу управления стратегически важными предприятиями, входящими в группу «Домодедово», в руки иностранных компаний. Отмечается, что в результате этих сделок прибыль данных предприятий также была переведена в юрисдикции за рубежом, напоминает RT. *Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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